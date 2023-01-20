Цену Urals рассчитают по-новому

Правительство может изменить ценообразование Urals, чтобы повысить доходы бюджета. Власти считают, что российская нефть продается дороже, чем показывают данные международных агентств. К примеру, по информации Argus, на которую ориентируется Минфин, сейчас скидка на Urals превышает $35, но в правительстве уверены, что она как минимум в два раза меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

От этого зависят доходы госказны. Например, экспортная пошлина привязана именно к цене Urals, которую подсчитывают международные агентства. Они вычисляют стоимость, опрашивая трейдеров в Роттердаме, но в последнее время через них проходит минимальное количество сделок. Поэтому реальная цена российской нефти может быть заметно выше, считают в правительстве. По данным газеты «Ведомости», основной вариант, который рассматривают власти, привязать стоимость Urals к другим эталонным сортам — Brent или Dubai Crude — и ограничить размер дисконта $15.

Насколько это справедливо? И как отразится на нефтяных компаниях? “Ъ FM” обсудил это с налоговым юристом Борисом Луцетом: «Мы пока мало знаем о конкретных параметрах того, что обсуждается в правительстве. Но, если речь идет о некоем условном дисконте по отношению к маркерным иностранным сортам типа Brent, тут возникает вопрос относительно источника информации об этой скидке. И это тот же самый вопрос, который есть к Argus и прочим.

Кроме того, та самая справедливость или в терминах Налогового кодекса "экономическая обоснованность налога". Что значит "условный дисконт"? Это, по сути, вмененный налог на нефтяников, которые, допустим, станут продавать со скидкой $30, но в целях налогообложения будет приниматься иная, например, $20. У нас такая ситуация сейчас в демпфере. По бензиновой компоненте предусмотрели учет дисконта, но его искусственно ограничили $20 за баррель.

Если аналогичная логика будет продолжена по всем нефтяным сборам, то мы можем получить вмененные налоги на нефтянку, причем опять в ручном режиме.

Когда реальная доходность операций, реальная рента, об изъятии которой говорит государство, будет существенно или несущественно отличаться от того, что окажется заложено в налогах. И последний момент, который, на мой взгляд, является ключевым, это публичность. Этот вопрос должен обсуждаться на мероприятиях уровня парламентских слушаний, должны быть высказаны позиции и отрасли, и ведомств».

По данным профильных агентств, за последний месяц российская Urals торговалась в среднем по $46,5 за баррель. При этом цена эталонной Brent была выше $80. Такую разницу эксперты объясняют проблемами с логистикой после санкций. 20 января Россия договорилась с Пакистаном о поставках нефти и нефтепродуктов. Глава Минэнерго страны сообщил, что Исламабад готов покупать у Москвы треть от общего объема импорта нефти.

Правда, фактически это не очень много, говорит старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Пакистан является страной, которая импортирует не очень большие объемы нефти. Они составляют меньше 10 млн тонн в год. Для сравнения: поставки "Роснефти" на завод Шведт в Германии — более 9 млн тонн в год.

Поэтому мы можем рассчитывать в лучшем случае на 3-4 млн. В нашей ситуации это нелишние объемы. На перспективу эта страна интересна хотя бы потому, что у нее растущее население, там живут 230 млн человек. Что касается противоречий Индии и Пакистана, то между этими странами сложные отношения, и они много раз балансировали на грани войны, тем не менее России удавалось ладить и с тем, и с другим государством».

19 января министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что Россия готова подписать документы по строительству газопровода «Пакистанский поток». Проект согласовали еще в 2015 году, но из-за санкций строительство переносилось, и конечные сроки до сих пор неясны.

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Даниил Бабкин