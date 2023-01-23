В нефтекомпаниях развивают самоконтроль

Как стало известно “Ъ”, правительство в ближайшее время примет постановление, запрещающее компаниям РФ включать в экспортные контракты ссылки на введенный Западом потолок цен на нефть. Экспортеры будут обязаны направлять контракты на проверку в ФТС, которая сможет блокировать отгрузки в случае нарушений. При этом компании должны сами следить, чтобы их контрагенты при дальнейшей перепродаже нефти тоже не использовали потолок. Минэнерго к 1 апреля начнет вести мониторинг экспортной цены российской нефти, на базе данных об условиях фактических отгрузок, которые обязаны предоставлять участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтяникам придется самим следить и отчитываться о том, что они не подчиняются западным ограничениям

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Нефтяникам придется самим следить и отчитываться о том, что они не подчиняются западным ограничениям

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны подробности проекта постановления правительства о порядке реализации запрета на поставку нефти иностранным покупателям, которые присоединились к потолку цен на нефть. Запрет вступит в силу с 1 февраля по указу президента РФ (см. “Ъ” от 27 декабря 2022 года) как ответ на применение ЕС и США механизма предельной цены на нефть (установлен на уровне $60 за баррель, но уже в марте может быть пересмотрен). По словам источников “Ъ”, проект постановления готовило Минэнерго, в ближайшее время его согласуют в правительстве.

По словам источников “Ъ”, знакомых с проектом, российские юридические и физические лица, поставляющие нефть на экспорт, не только будут «обязаны не допускать» наличия в контрактах положения об ограничении цены, но и «обеспечивать мониторинг соблюдения иностранными покупателями, в том числе и трейдерами, агентами» выполнения этого требования в случае дальнейшей перепродажи российской нефти.

«Запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа»,— отмечало Минэнерго 10 января. Если мониторинг выявит случаи наличия контрактов с предельной ценой, компании в течение пяти рабочих дней должны уведомить ФТС и Минэнерго.

Фактический контроль за соблюдением требований указа президента будет осуществлять именно ФТС. Российские экспортеры обязаны будут направлять в службу в электронном виде контракты и «документы, в соответствии с которыми определяется цена товара», а также письменное заявление о том, что в контрактах отсутствуют ссылки на потолок цен.

ФТС в случае нарушений будет запрещать транспортировку сырья, уведомив ОАО РЖД и «Транснефть». Запрет на экспорт в рамках таких контрактов будет действовать до устранения нарушений, штрафы или иные наказания пока не предусмотрены. В Минэнерго не ответили “Ъ”.

По мнению источника “Ъ” в отрасли, мониторинг иностранных покупателей может быть проведен, в случае если иностранный трейдер «так или иначе подконтролен российской нефтяной компании». Партнер адвокатского бюро «А-Про» Екатерина Макеева полагает, что это может касаться компаний, не связанных с «недружественными государствами». Запрет выглядит как «рычаг для отстаивания цены на переговорах», считает она. При этом при перепродаже нефти, отмечает госпожа Макеева, практически невозможно обеспечить контроль со стороны государства, «на компании, по сути, возлагаются агентские функции по обеспечению требований указа».

Механизм мониторинга соблюдения иностранными покупателями положений о применении механизма фиксации предельной цены не будет эффективным, отмечает юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Станислав Дабижа, считая, что российским компаниям сложно будет влиять на условия таких контрактов. По его мнению, стороны контракта могут согласовать размер цены в пределах потолка, при этом не устанавливая в контракте формального положения о том, что они применяют механизм фиксации цен.

Власти США, со своей стороны, требуют от всех участников операций с российской нефтью подтверждений того, что такие сделки проведены в рамках потолка. Однако это необязательно должно быть закреплено в контракте: достаточно платежных документов о том, что конкретная партия была продана не выше цены потолка, а в ряде случаев — просто соответствующего заверения.

Согласно проекту постановления правительства, Минэнерго к 1 апреля должно согласовать с Минфином порядок мониторинга экспортных цен на российскую нефть. Предполагается, что Минэнерго на ежемесячной основе будет запрашивать от экспортеров информацию об условиях их контрактов (включая покупателей, цены и направления фактических отгрузок, а также условиях фрахта и страхования грузов) и на основе этих данных будет готовить ежеквартальные отчеты в межведомственную рабочую группу по ТЭКу.

Таким образом, пока российские власти отказались вводить меры, которые прямо влияли бы на цену поставок российской нефти — такие, например, как закрепление минимальной цены экспортных продаж или введение максимального дисконта Urals по отношению к Brent. Правительство требует от экспортеров лишь заверений, что они не продают нефть по потолку. В то же время Минэнерго получает инструмент для мониторинга цен, который потенциально может быть использован для введения более жесткого регулирования, в том числе в отношении отдельных компаний, например если выяснится, что цены экспорта у разных компаний существенно отличаются.

Дмитрий Козлов