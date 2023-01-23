Юбилей отметили без леопардов

В Париже отметили 60-летие со дня подписания исторического документа — Елисейского договора о дружбе между Францией и ФРГ. Правда, в СМИ то и дело обсуждают, не оказались ли две страны к своему «бриллиантовому юбилею» «на грани развода». Слишком много накопилось вопросов, по которым их мнения расходятся. Среди них — поставки Киеву современных танков Leopard 2. Прибывший в Париж канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пытались сосредоточиться на том, что их объединяет, а не разъединяет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и канцлер Германии Олаф Шольц в Елисейском дворце

Фото: Steffen Kugler / Bundesregierung, Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и канцлер Германии Олаф Шольц в Елисейском дворце

Фото: Steffen Kugler / Bundesregierung, Reuters

22 января 1963 года лидеры Франции и ФРГ Шарль де Голль и Конрад Аденауэр подписали в Елисейском дворце одноименный договор. После Франко-прусской, Первой и Второй мировых войн документ о дружбе стал историческим.

Соседи и бывшие враги договорились о привилегированных отношениях и даже согласовании политических шагов.

Ровно 60 лет спустя канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Париж, чтобы отметить юбилей с президентом Макроном. Декорации для торжественных мероприятий были выбраны только самые значимые: Пантеон, Сорбонна, где оба лидера выступили с торжественной речью, Елисейский дворец. После обеда, пока в президентском дворце шли переговоры двух кабинетов министров, парламентарии двух стран провели совместное заседание в Национальном собрании. В качестве символического жеста в этот день было объявлено, что молодежь из двух стран сможет получить бесплатно 60 тыс. железнодорожных билетов для путешествия к соседям на поезде.

«Первая серьезная задача для нас состоит в том, чтобы сделать Европу еще более суверенной и иметь геополитические возможности для формирования международного порядка. Для сильной Европы завтрашнего дня сейчас мы должны больше инвестировать в наши вооруженные силы и в основы нашей военной промышленности в Европе»,— обрисовали два лидера общие цели в совместной статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Германия и Франция должны вместе стать пионерами возрождения нашей Европы,— попытался в воскресной торжественной речи конкретизировать Эмманюэль Макрон.— В первую очередь пионерами в совместном построении новой энергетической модели. Мы должны ускорить на европейском уровне общественные и частные инвестиции, необходимые для преобразований в области экологии. Мы должны завершить диверсификацию наших источников энергии и поставок, а также поощрить производство безуглеродной энергетики на нашем континенте».

Правда, накануне визита большинство европейских СМИ не упустили возможности отметить расхождение между громкими заявлениями о братстве и реальными политическими процессами. Напомним, с подачи нынешнего французского президента в Ахене в 2019 году еще при Ангеле Меркель был подписан Договор о сотрудничестве и интеграции между Францией и Германией. Страны взяли на себя обязательства сотрудничать в двустороннем порядке не только в политике, но и в экономике и обороне.

Тогда — особенно после «Брексита» — этот шаг казался естественным. Однако теперь Парижу остается с неудовольствием отмечать, как немецкая сторона не торопится идти навстречу соседу или просто даже согласовывать с ним свою позицию.

Проблемы во франко-германском тандеме объясняются не только серьезными политэкономическими вызовами, но в значительной степени — уходом Ангелы Меркель и эскалацией украинского кризиса. «Я продолжу работать с канцлером Шольцем, потому что то, что он изолируется, не хорошо ни для Германии, ни для Европы»,— объяснял прошлой осенью президент Макрон. Потеплению личных отношений с канцлером это едва ли способствовало. После этого октябрьский визит Олафа Шольца в Париж чуть не отменился, а когда канцлер все же прибыл в Елисейский дворец, то неожиданно для себя остался без пресс-конференции.

Среди прочего у Парижа и Берлина расходятся взгляды на реформу европейского рынка электричества (в ФРГ не готовы отвязывать цены на электричество от цен на газ).

До воскресенья Берлин задерживался с единым ответом на Американский акт о снижении инфляции. Однако по случаю юбилея лидеры дали понять, что на обоих направлениях есть прогресс. В частности, для обеспечения энергетической безопасности было решено работать над общими механизмами закупок газа и довести до Германии маршрут трубопровода для транспортировки водорода между Барселоной и Марселем.

Однако в упрек канцлеру в Евросоюзе все еще ставят неготовность начать поставки на Украину современных танков Leopard 2. При этом в то же время Париж не исключает поставки Украине французских танков Leclerc.

Танки Leopard 2 есть на балансе других стран, но до сих пор считалось, что без отмашки Берлина те не могут направить свое тяжелое вооружение Киеву. Накануне саммита Франция (а также Польша) активно подталкивали к этому Берлин. Однако в пятницу новый министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что решение пока не принято. Между тем на поставках настаивает не только украинская сторона: в поддержку такого шага уже высказывались главы Еврокомиссии и Европарламента, а также лидеры ряда других европейских (прежде всего прибалтийских) государств.

«Нам нужны немецкие танки прямо сейчас,— заявил в субботу посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.— У нас нет времени на обдумывания, размышления и колебания».

Берлин пока колеблется. Но, как объявила в воскресенье поздно вечером глава МИД ФРГ Анналена Бербок, если Польша обратится за разрешением на поставки немецких танков Leopard 2 Украине, она его получит.

Галина Дудина