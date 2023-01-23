Франция пересчитывает войну и мир

Выступая перед военными на авиабазе Мон-де-Марсан, президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о главных направлениях нового законопроекта об армии, который уйдет в парламент в марте. Военный бюджет до 2030 года достигнет рекордных за последние десятилетия для Франции показателей, перешагнув за €400 млрд. Его необходимость глава страны связывает с боевыми действиями, которые уже почти год идут на территории Украины, и требует от французской армии «быть готовой». О новом законе — корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эммануэль Макрон (второй слева)

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Президент Франции Эммануэль Макрон (второй слева)

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Эмманюэль Макрон продолжает курс на перевооружение французской армии, начатый им еще в первый президентский срок. Обнаружив тогда, что расходы на оборону безжалостно режут, он (сам бывший финансист и недавний министр экономики) понял в конце концов, что крохоборство может обернуться катастрофой. В этом убеждении его укрепил конфликт с армейской верхушкой. Глава генерального штаба (военный руководитель страны, выступающий в паре со штатским министром обороны) генерал Пьер де Вилье в 2017 году подал в отставку. Он заявил, что уходит, так как не может «обеспечить существование такой армии, какую считает необходимой для защиты Франции и французов». Президент Макрон его отставку принял, но урок усвоил. Армия в итоге получила дополнительные средства, которые позволили закрыть хотя бы главные бреши в оборонной политике. В 2025 году завершается первая военная программа его президентства, и обещание тратить на оборону 2% ВВП будет выполнено. Согласно Global Firepower, Франция является сейчас седьмой военной державой мира с армией с 200 тыс. военнослужащих и 35 тыс. резервистов.

Выступая в пятницу, 20 января, перед военными на авиабазе Мон-де-Марсан, Эмманюэль Макрон объявил: «Мы переходим от логики возрождения к логике трансформации армии. Мы должны быть более эффективными и результативными». Расходы, предусмотренные прошлым бюджетом на 2019–2025 годы в €295 млрд, возрастут не менее чем на треть и составят в 2024–2030 годах примерно €413 млрд. Объяснить такую необходимость в нынешней международной ситуации не составило труда для президента.

Боевые действия на Украине, которые продолжаются уже почти год, показали военным аналитикам, что французская армия не готова к «конфликту высокой интенсивности». Успешные локальные операции, проведенные ею «на выезде», не скрывают слабости военной машины в целом. Как считают специалисты, ей не хватает устойчивости, стратегических запасов, одним словом, ее качество не поддержано количеством. Много раз было повторено, что вся Франция не производит за год столько артиллерийских снарядов, сколько российская армия выпускала за неделю в период наступательных действий на Украине. При имеющихся средствах в условиях войны наподобие той, какая разворачивается сейчас в Европе, французская армия, по расчетам военных аналитиков, сможет эффективно удерживать фронт протяженностью всего 80 км.

Вместе с тем президент не видит смысла в механическом переносе на французскую почву всех аспектов украинского конфликта: «Франция — не Украина, у нее нет сравнимых интересов в области безопасности, нет границы с Россией, у нас есть ядерное оружие, и мы принадлежим к Европейскому союзу и НАТО». Он не раз повторил о развитии сил ядерного сдерживания, «которые делают Францию особой страной в Европе». После «Брексита» страна осталась единственной ядерной державой в ЕС и имеет сейчас, по оценкам стокгольмского института военных исследований SIPRI, примерно 290 ядерных боеголовок.

Однако господин Макрон прекрасно понимает, что аргумент это сильный, но малоприменимый: он не может позволить себе угрожать кому-либо ядерным оружием. Поэтому французская армия в нынешних условиях должна обладать мощным конвенциональным оружием. По словам президента Франции, украинский конфликт показал, что «война теперь не объявляется, она идет тихо и коварно, она гибридна». В связи с этим первым рубежом обороны становится противодействие «гибридной агрессии», для чего средства, выделяемые военной разведке, вырастут с 2024 по 2030 год почти на 60%. От деятельности разведчиков и контрразведчиков, как считает президент, будет зависеть безопасность Франции, пока армия перевооружается.

В сфере обычных вооружений планируется более широкое производство беспилотников и барражирующих боеприпасов. Военно-воздушные силы полностью перейдут на новые, модернизированные истребители Rafale. Дальнобойные артиллерийские и ракетные системы обеспечат возможность «глубоких ударов», а для прикрытия неба будут развиваться ракетные системы «земля-воздух». Продолжится обновление армейской бронетехники всех классов, строительство атомных подводных лодок и нового авианосца, который со временем придет на смену нынешнему флагману французского флота Charles de Gaulle.

Поскольку подготовка закона о развитии армии идет параллельно с подготовкой закона о пенсиях, который вызывает все возрастающее сопротивление, к президенту немедленно стали предъявлять претензии по поводу того, что он выбирает пушки вместо масла. Но точно так же, как в президентской кампании, Эмманюэлю Макрону невольно помогла начавшаяся специальная военная операция. На сей раз на помощь президенту пришли голоса из России, в том числе заявления ведущего и гостей программы Владимира Соловьева, где сначала тот предложил в ответ на поставки Украине легких танков «нанести превентивный удар по Франции», а затем депутат Госдумы отставной генерал Андрей Гурулев сказал, что Франция не должна существовать. «Была Франция — и нет Франции. Что, кто-то расстроится, что ли?» — заявил депутат. Обычно во Франции мало уделяют внимания российскому телевидению, но на сей раз участникам телепрограммы удалось донести свою мысль до французских политиков и поддержать в меру своих сил программу перевооружения.