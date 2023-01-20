Танк или иначе

Получит ли Киев танки Leopard — таким был ключевой вопрос, оказавшийся на повестке восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Несмотря на традиционные для таких встреч объявления о поставках крупных партий военной помощи, всех интересовало лишь возможное согласие ФРГ на отправку танков немецкого производства Украине. Поэтому неудивительно, что все внимание было обращено к новому министру обороны Германии Борису Писториусу, который в этот день сполна испытал на себе давление партнеров. Однако Берлин взял дополнительное время для раздумий. В Москве же уверены: поставки тяжелых танков Киеву «не смогут принципиально ничего изменить, но добавят проблем для Украины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы оборонных ведомств Германии и США Борис Писториус и Ллойд Остин хорошо пообщались со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, но обрадовать его финальным решением по танкам Leopard так и не смогли

Фото: ANDRE PAIN / AFP Главы оборонных ведомств Германии и США Борис Писториус и Ллойд Остин хорошо пообщались со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, но обрадовать его финальным решением по танкам Leopard так и не смогли

Фото: ANDRE PAIN / AFP

Новый министр, старые темы

Восьмая встреча в формате «Рамштайн» привлекала внимание всех, кто внимательно наблюдает за российско-украинским конфликтом. Подобные мероприятия, первое из которых состоялось еще в апреле 2022 года, всегда сопровождаются анонсами очередных поставок военной помощи Киеву. Нынешние дискуссии, прошедшие на одноименной авиабазе в Германии, не стали исключением. Открывавший заседание Ллойд Остин отметил, что общая стоимость нового пакета военной помощи Киеву со стороны Вашингтона составит $2,5 млрд. Украина получит системы ПВО NASAMS, восемь ЗРК Avenger, 59 БМП Bradley, 90 бронемашин Stryker, 53 броневика MRAP, 350 джипов HMMWV, а также тысячи артиллерийских снарядов. В целом же начиная с 24 февраля 2022 года США поставили Украине военной помощи на $26,7 млрд, подчеркнул глава Пентагона.

В течение всего 20 января появлялись сообщения и о решениях других стран—участниц контактной группы выделить новые вооружения Украине. Однако все эти новости носили в большей степени рутинный характер, поскольку все, включая самих участников «Рамштайн-8», ждали развязки истории с потенциальными поставками тяжелых танков Leopard немецкого производства. Ряд стран — например, Польша и Финляндия — уже выражали готовность отправить подобные танки Украине, однако без официального согласия Берлина такие поставки оказались невозможны.

Весь январь партнеры с разных сторон как могли давили на ФРГ, и, по информации западных СМИ, положительное решение должно было быть принято как раз на авиабазе «Рамштайн».

Интриги добавлял и тот факт, что на днях в Германии сменился министр обороны. После того как Кристине Ламбрехт на фоне череды скандалов подала в отставку (см. “Ъ” от 16 января), ее пост занял 62-летний социал-демократ Борис Писториус, для которого встреча в «Рамштайне» стала своего рода международными смотринами. По данным немецких СМИ, в военных кругах эту кандидатуру восприняли с облегчением: у нового министра большой опыт работы с силовыми структурами, а также репутация решительного и прямолинейного человека, умеющего постоять «за своих».

К России Борис Писториус (до недавних пор — министр внутренних дел земли Нижняя Саксония) вплоть до 2022 года относился весьма положительно. Еще в школе он учил русский язык (хотя в Западной Германии это было не особо распространено), входил в региональную группу дружбы с Россией, выступал за развитие отношений и снятие санкций. После ввода российских войск на Украину его позиция кардинально изменилась. Политик заявил о том, что ранее был полон «обманчивых надежд», которые начали постепенно развеиваться после событий вокруг Крыма в 2014 году, но окончательно обрушились в феврале 2022-го. С тех пор Борис Писториус настаивает на том, что Украина должна выиграть, а Бундесвер надо укреплять.

Накануне встречи контактной группы он не исключил, что Германия сама поставит танки Leopard-2 Украине. Как не исключил он и того, что Берлин разрешит их передачу Киеву тем странам, на вооружении которых стоят эти произведенные в ФРГ тяжелые боевые машины.

Сплошные оправдания

Несмотря на публично проявленную господином Писториусом готовность решить вопрос с Leopard-2, союзники Киева, неделя за неделей давившие на Берлин, решили не снижать обороты. Так, выступая перед коллегами, Ллойд Остин заявил, что сейчас наступает «решающий момент для Украины в решающее десятилетие для всего мира». «Так что не совершайте ошибок… Сейчас не тот момент, чтобы медлить. Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами. История наблюдает за нами»,— воззвал к собравшимся глава Пентагона.

Подключившийся по видеосвязи Владимир Зеленский оказался более конкретен. Еще накануне в интервью немецкому телеканалу ARD украинский лидер заявил: «Сейчас не время торговаться, а время выживать… Если у вас есть танки Leopard, дайте их нам». Обращаясь к участникам «Рамштайн-8», он вновь повторил: «Я призываю вас принимать такие решения, которые могут лишить российское зло какой-либо власти... И я могу сотни раз вас поблагодарить, и это будет абсолютно заслуженно и справедливо, учитывая все то, что мы уже сделали. Но сотни этих "спасибо" — не сотня танков. Все мы можем использовать тысячи слов в дискуссиях, но я не могу поставить слова вместо пушек».

Несмотря на призывы украинского лидера отставить рассуждения, дискуссия о танках во время заседания все-таки состоялась.

Появившийся перед журналистами во время встречи господин Писториус подтвердил, что «возможная отправка Leopard-2» действительно обсуждалась, однако «среди партнеров нет единого мнения».

По его словам, ошибочно полагать, что именно Германия стоит на пути создания коалиции для отправки тяжелых танков Киеву. Глава Минобороны ФРГ признал: есть веские основания для поставок такой техники, но есть и серьезные причины этого не делать. Борис Писториус признался, что не может спрогнозировать, когда будет принято решение, однако отметил, что поручил провести аудит запасов Leopard в резервах Бундесвера.

По сообщениям немецких СМИ, канцлер Олаф Шольц по ключевым вопросам (в частности, о поставках танков) намерен опираться на общественное мнение внутри Германии. А по данным компании YouGov, 43% немцев выступают против отправки Берлином Leopard Киеву (при 39% за). Однако 47% не будут против, если эти танки отправят другие страны.

Пятничные заявления министра обороны ФРГ, от которого ждали куда большей решительности, тут же вызвали негативную реакцию со стороны союзников. Больше всех возмутилась Польша. По словам представителя МИДа республики Лукаша Ясины, Варшава «шокирована» нерешительностью Берлина. «Помощь Украине — самое важное сейчас для всех нас, и особенно для поляков, для нашего народа и правительства»,— подчеркнул дипломат.

А заместитель главы МИД Польши Павел Яблонски в пятницу и вовсе намекнул, что Варшава может и не дождаться решения Берлина, пойдя «на нестандартный шаг».

Впрочем, Борис Писториус еще легко отделался, чего нельзя было сказать про Ллойда Остина, которому на итоговой пресс-конференции буквально пришлось оправдываться за Германию. Глава Пентагона, вышедший к журналистам вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли, отчет о «Рамштайн-8» начал достаточно бодро. Повторив половину из того, что сказал еще утром, он заверил собравшихся, что участники контактной группы хорошо поработали над укреплением обороноспособности Украины и не собираются останавливаться на достигнутом. При этом в своей речи он старательно обходил проблему танков Leopard. Даже похвалив Великобританию за решение поставить Киеву танки Challenger-2, господин Остин отметил, что это лишь начало, но не стал развивать мысль, каким должно быть продолжение.

Тем не менее совсем умолчать о главном главе Пентагона не удалось. Все вопросы, которые были заданы ему и генералу Милли на пресс-конференции, так или иначе касались Германии и поставок танков Leopard. Поначалу Ллойд Остин попытался отделаться дежурной фразой о том, что все союзники работают единым фронтом над укреплением обороноспособности Украины, а относительно Leopard «уже все сказал министр обороны Германии». Однако не тут-то было. Представители СМИ буквально атаковали господина Остина вопросами про надежность ФРГ как союзника и подвергли сомнению ее лидерство в Европе. Министру обороны США в какой-то момент даже пришлось защищать немецкого коллегу и всю Германию, рассказывая, как много вооружений поставил Берлин Киеву и какой неоценимый вклад внес в общее дело.

В конце концов Ллойд Остин попытался успокоить собравшихся, отметив: хотя вопрос о Leopard и не решен, «есть окно возможностей до весны, когда Украина начнет свое контрнаступление».

Так или иначе, главная цель пятничной встречи в формате «Рамштайн» (во всяком случае, в представлении СМИ) достигнута не была. По теме поставок танков Киеву мяч по-прежнему находится на стороне Германии и ее канцлера Олафа Шольца.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу отметил, что возможная отправка на Украину тяжелых танков будет иметь «последствия со знаком минус». «Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить, но добавят проблем для Украины, для украинского народа»,— добавил он, призвав не преувеличивать значение подобного решения Запада.

Алексей Забродин, Елена Черненко