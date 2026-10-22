Рябков: вопрос встречи Путина, Трампа и Зеленского находится в проработке
Окончательного понимания по встрече президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского еще нет, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, проработка этого вопроса продолжается, передает «РИА Новости».
Обе стороны конфликта неоднократно допускали возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения урегулирования. Однако договориться о месте переговоров не удавалось. В Кремле предлагали господину Зеленскому прилететь в Москву, но украинские власти такой вариант не устраивал. Что касается трехсторонних переговоров, то они проходили исключительно в формате технических групп.