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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Мир

Рябков: вопрос встречи Путина, Трампа и Зеленского находится в проработке

Окончательного понимания по встрече президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского еще нет, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, проработка этого вопроса продолжается, передает «РИА Новости».
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Обе стороны конфликта неоднократно допускали возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения урегулирования. Однако договориться о месте переговоров не удавалось. В Кремле предлагали господину Зеленскому прилететь в Москву, но украинские власти такой вариант не устраивал. Что касается трехсторонних переговоров, то они проходили исключительно в формате технических групп.
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