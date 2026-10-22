Рябков: вопрос встречи Путина, Трампа и Зеленского находится в проработке

Обе стороны конфликта неоднократно допускали возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения урегулирования. Однако договориться о месте переговоров не удавалось. В Кремле предлагали господину Зеленскому прилететь в Москву, но украинские власти такой вариант не устраивал. Что касается трехсторонних переговоров, то они проходили исключительно в формате технических групп.