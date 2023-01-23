Politico: G7 не могут согласовать изменение лимита цены на российскую нефть

Страны G7 не могут достичь консенсуса насчет изменения лимита цены на российскую нефть, сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломатов. По данным издания, некоторые страны Евросоюза (ЕС), включая Польшу и Эстонию, поддерживают требование Украины о снижении потока цены.

«По словам дипломатов, сейчас в G7 нет согласия на изменение цены (на российскую нефть.— "Ъ")»,— пишет Politico.

С 5 декабря 2022 года ЕС, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на морские поставки российской нефти — $60 за баррель. Пересмотреть потолок планировали в середине января. Премьер Эстонии призывала к его снижению.

На прошлой неделе коалиция стран Запада согласовала введение двух потолков цен на российские нефтепродукты. Один — для продукции, которая торгуется с премией к нефти (дизельное топливо, газойль), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут). По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, ограничение цен на нефть обходится России в $172 млн в день.

Подробности — в публикации «Ъ» «Над дизтопливом навис потолок».

Лаура Кеффер