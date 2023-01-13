Премьер Эстонии призвала к снижению потолка цен на российскую нефть

Странам Запада нужно ужесточить санкции против России, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она призвала снизить потолок цен на российскую нефть, а также увеличить помощь Украине.

Госпожа Каллас озвучила инициативу во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем вчера, 12 января. «Потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее. Его пересмотр должен начаться в ближайшее время»,— уверена она (цитата по ТАСС).

Премьер Эстонии призвала увеличить объем военной помощи Украине. Она назвала поставки вооружений Киеву «путем к миру». «Продолжаю повторять свой призыв к союзникам и партнерам — посмотрите на свои запасы и направьте оружие на Украину. Это путь к миру»,— уверена Кая Каллас.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на морские поставки российской нефти — $60 за баррель. По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, ограничение цен на нефть обходится России в $172 млн в день. The Wall Street Journal сообщила, что США и их союзники также хотят ограничить цену на нефтепродукты из России.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Западу не хватило потолка».

Лаура Кеффер