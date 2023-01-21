G7, ЕС и Австралия договорились ввести два потолка цен на российские нефтепродукты

Коалиция стран Запада согласовала введение двух потолков цен на российские нефтепродукты, сообщил американский Минфин. Один будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти (дизельное топливо, газойль), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут).

Коалиция стран по ограничению цен сформировалась на фоне введения предельной стоимости на российскую нефть в декабре 2022 года. В нее вошли страны G7 (Германия, Италия, Франция, Великобритания, Канада, Япония и США), Евросоюз и Австралия.

Решение по потолкам цен на нефтепродукты было согласовано в ходе виртуальной встречи заместителей министров финансов. США представлял Уолли Адейемо. «Заместители министров признали, что ограничение цен на российскую нефть на сегодняшний день позволяет достичь двойной цели Коалиции по ограничению цен — ограничить доходы России от экспорта нефти и стабилизировать мировые поставки энергоносителей»,— говорится в сообщении Минфина США.

Коалиция в марте обсудит уровень потолка цен на нефть (страны ранее договорились пересматривать его при необходимости). По мнению стран Запада, это позволит учитывать происходящее на мировых рынках после введения потолка цен на нефтепродукты.

G7 ранее уже сообщала, что планирует установить два потолка цен на российские нефтепродукты.

В преддверии эмбарго ЕС на российские нефтепродукты оптовые цены на дизтопливо в РФ упали до минимума с конца 2020 года. Так, 16 января биржевая стоимость дизтоплива снизилась на 1,5%, до 43,5 тыс. руб. за тонну. Власти объясняют снижение цен сезонными факторами, но, по мнению собеседников «Ъ» в отрасли, такая динамика может быть обусловлена сокращением поставок в Европу из-за вступающего менее чем через три недели эмбарго.

Подробнее о стоимости дизтоплива — в материале «Ъ» «Над дизтопливом навис потолок».

Леонид Уварчев