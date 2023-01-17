Над дизтопливом навис потолок

В преддверии эмбарго ЕС на российские нефтепродукты оптовые цены на дизтопливо в РФ упали до минимума с конца 2020 года. Так, 16 января биржевая стоимость дизтоплива снизилась на 1,5%, до 43,5 тыс. руб. за тонну. Власти объясняют снижение цен сезонными факторами, но, по мнению собеседников “Ъ” в отрасли, такая динамика может быть обусловлена сокращением поставок в Европу из-за вступающего менее чем через три недели эмбарго. Аналогичная ситуация уже произошла с ценами на нефть в декабре из-за резкого сокращения поставок в ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стоимость дизтоплива на бирже СПбМТСБ 16 января снизилась на 1,5%, до 43,5 тыс. руб. за тонну, до минимального значения с декабря 2020 года. В целом за год дизтопливо растеряло около 30% стоимости, в том числе около 10% с начала 2023 года. Цены на летнее дизтопливо традиционно снижаются в зимний период из-за сокращения спроса и перехода на морозостойкие сорта. Однако РФ традиционно является основным поставщиком этого вида топлива в Европу: обычно зимой на экспорт приходилось более половины его выпуска, а ежегодные поставки в европейские страны доходили до 40 млн тонн.

По мнению источников “Ъ” в нефтяной отрасли, дизтопливо дешевеет из-за уменьшения спроса со стороны европейских покупателей в преддверии эмбарго ЕС на нефтепродукты, которое вступит в силу 5 февраля.

С 5 декабря прошлого года уже действует потолок цен на нефть из РФ, и покупатели ждут повторения ситуации с падением цен на нефтепродукты, как это уже произошло с российской нефтью, полагает один из собеседников “Ъ”. «Что касается нефти, основная проблема — это высокий дисконт в результате высокого уровня стоимости фрахта. То есть стоимость фрахта выросла достаточно сильно в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты, относительно возможных санкций в соответствии с тем, что они не устанавливают потолок цен. Но я надеюсь, что эта ситуация будет носить временный характер. Дисконт должен со временем уменьшиться, как это мы наблюдали в течение 2022 года, когда в марте и апреле дисконт сильно вырос, потом он начал постепенно падать и в два раза уменьшился»,— говорил 11 января вице-премьер Александр Новак.

По данным Bloomberg, замещение части российских объемов дизтоплива будет происходить за счет поставок из Китая, который является одним из крупнейших покупателей российской нефти. При этом, по данным агентства, в прошлом году поставки российского дизтоплива в Европу снизились до примерно 30 млн тонн. По утверждению Александра Новака, одновременно с этим производство дизтоплива в 2022 году выросло на 6%. При этом розничная стоимость топлива выросла в прошлом году почти на 10%.

В ФАС заявили “Ъ”, что снижение оптовой (биржевой) цены на летнее дизтопливо связано с сезонным фактором. Также по предложению ФАС приняты меры «в части разработки механизма по ограничению вывоза топлив при наличии на них спроса на внутреннем рынке», отметили в службе.

Крупнейшее падение цен на дизтопливо в прошлом году произошло в марте на фоне проблем со сбытом нефтепродуктов из-за санкций против России за военные действия на Украине. Однако если цены на бензин уверенно снижались весь прошлый год на фоне профицита товара, то стоимость дизтоплива восстановилась уже в апреле по мере того, как нефтекомпании решали свои проблемы с отгрузками. Из-за сохранения высоких цен на этот вид топлива почти весь год операторы АЗС несли убытки при его продажах. В сентябре цены на дизтопливо почти достигли максимальных 59 тыс. руб. за тонну, а затем по мере сезонного снижения спроса перешли к снижению.

Спрос на дизтопливо в России носит сезонный характер, зимой в Центральной России, на Урале и в Сибири потребление заметно падает, а экспорт растет, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. В зимние месяцы на экспорт направляется до 60–70% (2,5–2,7 млн тонн) всего произведенного летнего дизельного топлива, основной объем (свыше 80%) — в страны ЕС. Сейчас покупатели из ЕС готовятся к введению санкций на импорт нефтепродуктов из России и, вероятно, уже начали сокращать закупки, что и привело к увеличению предложения внутри страны и давлению на биржевые цены, считает эксперт.

Дмитрий Козлов