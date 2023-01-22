ЦИК объявил выборное положение

Центризбирком (ЦИК) планово ведет подготовку к выборам в заксобрания новых регионов России, намеченным на сентябрь 2023 года, а решение о том, проводить ли их в условиях военного положения, будут принимать сами регионы, заявила журналистам председатель комиссии Элла Памфилова. Между тем все четыре новых субъекта уже приняли первые нормативные акты для формирования избирательной системы, и до 10 марта в них должны появиться региональные избирательные комиссии. По мнению эксперта, с помощью проведения выборов руководству страны важно показать, что ситуация на новых территориях под контролем, а жизнь приближается к нормальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова надеется, что к моменту назначения выборов ситуация в новых регионах заметно прояснится

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Элла Памфилова надеется, что к моменту назначения выборов ситуация в новых регионах заметно прояснится

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Центризбирком занимается подготовкой к намеченным на сентябрь 2023 года выборам в законодательные органы новых российских регионов. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, комиссия планово работает в этом направлении, но решение о проведении выборов регионы будут принимать самостоятельно. Что же касается безопасности голосования, то, по ее словам, никто не будет «заниматься авантюрой» и проводить выборы при угрозе жизни избирателей. «До выборов еще далеко. Я даже не сомневаюсь, что к этому моменту очень многое может измениться»,— считает председатель ЦИК.

Напомним, что на территории всех четырех новых регионов с 20 октября 2022 года действует военное положение, а согласно федеральному конституционному закону «О военном положении», выборы в таких условиях не проводятся. В то же время во всех четырех конституционных законах о вхождении этих субъектов в состав РФ, вступивших в силу 5 октября 2022 года, датой выборов названо второе воскресенье сентября 2023 года, то есть 10 сентября. Федеральное законодательство подразумевает, что региональные выборы должны быть назначены не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, то есть в промежутке со 2 по 12 июня 2023 года.

«Ведомости» ранее сообщали, что администрация президента ищет пути для проведения выборов в этих субъектах, рассматривая в том числе и возможность внесения законодательных изменений.

По мнению источников “Ъ”, близких к администрации президента, есть и другие варианты — например корректировка указа президента о военном положении.

При этом, как ранее сообщал “Ъ”, все парламентские партии уже начали подготовку к выборам в законодательные органы новых регионов.

По словам Эллы Памфиловой, в конце прошлого года с избирательными комиссиями этих субъектов проведено серьезное обучение, и в настоящее время ЦИК оказывает им методологическую помощь. «Сейчас нужно сформировать комиссии — это серьезная, очень большая и сложная работа. Мы занимаемся всеми аспектами: от финансового до организационного, административного, кадрового»,— сообщила она.

Все четыре региона уже приняли первые нормативные акты для формирования избирательной системы. Так, в Донецкой народной республике закон «О системе избирательных комиссий» одобрен 18 января, первый состав избиркома будет состоять из 12 членов. Аналогичный закон принят и в Луганской народной республике: там избирком будет сформирован до 10 марта, до 1 мая должны быть созданы территориальные комиссии, а не позднее 15 июля — участковые. 18 и 19 января указы о формировании избиркомов подписаны в Запорожской и Херсонской областях соответственно. Согласно этим документам, в обоих регионах комиссии будут сформированы также не позднее 10 марта.

Как уточнил журналистам зампред ЦИКа Николай Булаев, одновременно ведется работа и над другими законопроектами, в частности о выборах в органы государственной власти новых субъектов РФ.

Кроме того, по словам господина Булаева, все территориальные и региональные избиркомы в новых субъектах РФ к началу ближайшей избирательной кампании будут подключены к государственной автоматизированной системе «Выборы», необходимое для этого оборудование уже закуплено. В отношении избирателей, многие из которых на данный момент находятся не по месту жительства (в пунктах временного размещения, госпиталях и т. п.) или утратили свои документы, ведется работа в «тесном контакте» с МВД, сообщил Николай Булаев. «У нас на сегодняшний день есть база данных граждан, проживающих там, имеющих паспорт РФ. Есть точное число и точные реквизиты. ФИО, год рождения, уточняется регистрация»,— пояснил он. По словам зампреда ЦИКа, эта база данных уже содержит сведения о нескольких миллионах человек. К началу избирательной кампании будет база данных по всем, кто живет на новых территориях, а также тем, кто оттуда выехал, но имеет активное избирательное право. Комментируя вопрос о возможном изменении границ новых регионов к началу и во время избирательной кампании, зампред ЦИКа отметил, что есть федеральный закон, в котором эти границы обозначены. «Мы имеем финансирование выборов сегодня на всю эту территорию»,— заявил господин Булаев.

Политолог Владимир Шемякин отмечает два фактора, влияющих на желание Кремля провести выборы на новых территориях, несмотря на военное положение: «Во-первых, это инерция политико-электоральной машины. Есть люди, которые отвечают за выборы, в том числе на новых территориях,— поясняет эксперт.— И конечно, они сами в первую очередь будут выступать за их проведение, потому как что им еще делать, если не это?» Во-вторых, для российских властей очень важно напоминать обществу, что положение дел в стране под контролем, а жизнь, несмотря на специальную военную операцию, по-прежнему идет в условно «нормальном, стабильном русле», говорит господин Шемякин.

«В этом плане выборы на новых территориях задают сигнал о нормальности и стабильности. Кремль демонстрирует, что жизнь в новых регионах, которые в наибольшей степени затронуты спецоперацией, приближается к обычной, общероссийской»,— резюмирует политолог.

Региональные выборы 2023 года будут играть особую роль с точки зрения подготовки к президентской кампании-2024, добавляет Владимир Шемякин: «В рамках тестирования исправности избирательной машины перед выборами 2024 года новые регионы особенно нуждаются в такой проверке».

Елена Рожкова, Андрей Винокуров