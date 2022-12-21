Новых подтягивают к старым

На своем последнем в этом году заседании в среду Центризбирком (ЦИК) утвердил бюджет на 2023 год и планы по информатизации избирательной системы. Кроме того, комиссия разрешила себе не публиковать сведения о численности избирателей на территориях, где введено военное положение. Речь идет о четырех новых регионах, где сейчас испытывают понятные трудности с учетом избирателей: у многих пока нет даже паспортов. Но к выборам эти субъекты РФ будут интегрированы в общую систему, обещают в ЦИКе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: члены ЦИКа Евгений Колюшин, Эльмира Хаймурзина и зампредседателя ЦИКа Николай Булаев во время заседания

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Слева направо: члены ЦИКа Евгений Колюшин, Эльмира Хаймурзина и зампредседателя ЦИКа Николай Булаев во время заседания

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Общий объем финансирования избирательной системы в 2023 году составит более 40,9 млрд руб., сообщил на заседании 21 декабря зампред ЦИКа Николай Булаев. Из них прямо сейчас комиссия смогла распределить 7,1 млрд руб. Эти деньги планируется потратить на обеспечение деятельности ЦИКа и региональных избиркомов, подготовку кадров, а также техническое перевооружение системы.

Дороже всего, в 3,7 млрд руб., обойдется строительство и ввод в строй новой цифровой платформы, которая должна прийти на смену ГАС «Выборы». По словам господина Булаева, в ЦИКе рассчитывают на выделение дополнительных денег по этому направлению, что позволит провести модернизацию инфраструктуры территориальных и региональных комиссий так, чтобы они были готовы к работе не только со старой ГАС «Выборы», но и с новой цифровой платформой. В результате, как ожидается, уже к декабрю 2023 года в стране будут сразу две действующие системы обеспечения выборов: новая и старая ГАС «Выборы» (ее эксплуатация в течение следующего года, следует из постановления ЦИКа, будет стоить еще 1,5 млрд руб.).

Также в ЦИКе рассчитывают до старта избирательной кампании-2023 завершить техническую интеграцию новых регионов в общую систему. Как рассказал на заседании руководитель Федерального центра информатизации при ЦИКе Александр Сокольчук, рабочее проектирование информационных систем уже завершено и идет закупка техники. Также в ЦИКе уже завели регистр избирателей, проживающих на новых территориях,— в нем около 4,5 млн человек, и сейчас идет уточнение базы данных. Тем не менее пока ЦИК разрешил себе не публиковать данные о численности избирателей на территориях, где введено военное положение. Ведь там все еще идет выдача паспортов гражданам, напомнил Николай Булаев, а отсутствие документов у избирателей сильно осложняет работу по их учету.

Большая часть бюджета ЦИКа на 2023 год распределению пока не подлежит. Это 33,2 млрд руб., которые предусмотрены на выборы президента, и еще 500 млн заложены на довыборы депутата Госдумы в Симферопольском округе (вместо сложившего полномочия Алексея Черняка). Эти деньги будут распределять после объявления выборов.

Тем не менее, подчеркнул господин Булаев, следующий год — это начало президентской кампании-2024, стартующей в соответствии с законом в декабре 2023-го, и многие решения ЦИКа, как и вопросы, которые он будет обсуждать, будут связаны с «главными выборами в стране». Поэтому все, что произойдет в осенний единый день голосования, «будет иметь определенное настроение предпрезидентской кампании», предупредил зампред Центризбиркома.

Между тем единый день голосования в сентябре 2023 года обещает быть насыщенным. Член ЦИКа Константин Мазуревский напомнил, что на следующий год запланированы более 4 тыс. избирательных кампаний. В частности, ожидаются выборы 25 губернаторов (включая главу Ямало-Ненецкого автономного округа, за которого проголосуют депутаты парламента), 20 законодательных собраний, 12 горсоветов административных центров и одни прямые выборы мэра (в Хабаровске). В общей же сложности заместить предполагается более 34 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей, подсчитал господин Мазуревский. Впрочем, напомнил член ЦИКа Евгений Колюшин, общее количество избирательных кампаний может резко сократиться в случае принятия Госдумой новой редакции закона о местном самоуправлении, которая предусматривает ликвидацию сельских поселений и отмену соответствующих выборов.

Анастасия Корня