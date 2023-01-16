По законам мирного времени

Все парламентские партии начали подготовку к намеченным на сентябрь 2023 года выборам в законодательные органы новых российских регионов. Несмотря на то что сейчас на этих территориях действует военное положение, во время которого выборы по закону не проводятся, в партиях исходят из того, что избирательные кампании состоятся, и готовятся к формированию списков своих кандидатов. По словам партийцев, каких-то особых проблем в процессе подготовки к этим выборам у них не возникает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Единая Россия» готовится к избирательной кампании-2023 во всех четырех новых регионах, сообщил “Ъ” заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов. «Полагаем, что выборы состоятся в соответствии с действующим федеральным законом — 10 сентября»,— сказал он. По словам единоросса, партия «готовится к высококонкурентному предварительному отбору кандидатов (он проходит в виде внутрипартийных праймериз.— “Ъ”)». Господин Перминов не стал уточнять, по какой именно модели пройдут предварительные выборы и будут ли включены в списки федеральные политики, пообещав лишь, что процедура будет носить публичный характер. Отметим, что, хотя основная часть списков кандидатов от «Единой России» действительно формируется по итогам праймериз, руководящие органы партии вправе вносить собственные корректировки в головные части списков, чтобы включить в них широко известных политиков, которые могут сыграть роль «паровозов».

В КПРФ тоже считают, что выборы состоятся. «Прогноз по развитию военных действий достаточно скользкий, тем не менее будем исходить из тех реалий, которые существуют. Мы к выборам готовимся»,— говорит руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. По его словам, в КПРФ не стоит задача «насытить территории федеральными фигурами», но в партии есть кураторы этих территорий из числа действующих депутатов Госдумы. «Формирование кадрового состава должно исходить из кадров, которые будут работать на местах. Тем более там есть люди, которые в том числе прошли боевые действия»,— поясняет депутат.

Сенатор Сергей Безденежных, курирующий новые регионы в партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), заверил “Ъ”, что эсеры «естественно, будут принимать участие в выборах во всех четырех» новых субъектах, хотя «на данный момент главное для партии — не политическая гонка, а помощь этим регионам, как гуманитарная, так и в вопросах интеграции». «Основной упор мы делаем на местные кадры, а будут ли задействованы (в списках кандидатов.— “Ъ”) федеральные фигуры — будем решать ближе к выборам, когда непосредственно будет подходить время выдвижения»,— пояснил партиец, напомнив, что «многие члены центрального совета СРЗП задействованы в работе на новых территориях и помогают Донбассу еще с 2014 года». Что же касается процесса формирования региональных отделений СРЗП в новых субъектах, то он завершится «в ближайшее время», пообещал сенатор: «Определимся и вынесем на утверждение президиума кандидатов на должности председателей советов региональных отделений в Херсонской и Запорожской областях».

В ЛДПР подготовку к выборам в новых регионах начали, но кандидатов пока не подбирают, а только «присматриваются», рассказал “Ъ” заместитель руководителя центрального аппарата партии Алексей Диденко. Он не сомневается, что у вооруженных сил РФ «к сентябрю будут успехи», которые поспособствуют успешному проведению избирательных кампаний. По словам партийца, кандидаты в депутаты заксобраний от ЛДПР будут отбираться из числа членов партии и ее сторонников, а также волонтеров, которые «работают с населением»: оказывают юридическую помощь, участвуют в восстановительных работах.

Из четырех регионов пока у ЛДПР нет отделения только в Херсонской области. «В данный момент там сложная ситуация, которая не располагает к торжественному открытию офисов. Но и там он будет открыт рано или поздно»,— сказал “Ъ” глава пресс-службы партии Александр Дюпин. «Проблем с кандидатами нет. Люди тянутся к нам, потому что прекрасно помнят, какая российская партия десятилетиями говорила о защите русских в бывших советских республиках»,— добавил господин Дюпин.

Источник “Ъ” в партии «Новые люди» отмечает, что самая лучшая ситуация у партии сейчас в ДНР, где у нее достаточно активистов, поэтому и проблем с кандидатами там не будет. Нет особых затруднений и в ЛНР, отмечает собеседник: «Там мы еще выбираем опорную фигуру для отделения, и от нее будет зависеть конфигурация кандидатов, но в целом нет никаких опасений. Актив есть: это те, с кем работали по линии гуманитарной помощи, и местные коммерсанты, которые активно стыкуются с нами по линии бизнеса и интеграции в российское правовое поле». У «Новых людей» еще нет отделений в Запорожской и Херсонской областях и что делать со списками кандидатов в этих регионах — пока непонятно, признается источник. Но он напоминает, что отсутствие отделений не является непреодолимым препятствием для выдвижения списков — это можно сделать решением федеральных органов партии. При этом у собеседника “Ъ” нет ощущения, что в новых регионах доминирует лишь «Единая Россия»: «Люди очень активные, так что проблем с наполнением списков не ожидаем».

Напомним, что на территории всех четырех новых регионов действует военное положение, а, согласно закону «О военном положении», выборы в таких условиях не проводятся. «Ведомости» ранее сообщали, что администрация президента все же ищет пути для проведения выборов в этих субъектах РФ, рассматривая в том числе и возможность законодательных изменений. При этом два источника “Ъ”, близких к администрации президента, считают, что есть и другие варианты решения этой проблемы. «Можно скорректировать указ (о военном положении.— “Ъ”). Например, оставить военное положение только на неосвобожденных территориях»,— поясняет один из собеседников.

Афанасий Сборов, Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров