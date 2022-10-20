Вошли в положение

Подписанные президентом в среду указы подразумевают различный уровень введенных ограничений — от максимального в зоне военного положения (ВП) до минимального в регионах с «базовым уровнем готовности». В отличие от режима ВП, регулируемого соответствующим конституционным законом, на других «уровнях реагирования» ограничительные меры будут принимать главы субъектов, при этом большинство из них уже поспешили заявить, что для простых граждан практически ничего не изменится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент распределил российские регионы по степени близости к спецоперации

Фото: пресс-служба президента РФ Президент распределил российские регионы по степени близости к спецоперации

Фото: пресс-служба президента РФ

Основанием для подписания указа президента №756 о военном положении в четырех новых субъектах, согласно его преамбуле, стал тот факт, что «против территориальной целостности РФ применяется вооруженная сила».

Военное положение на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей вводится с 0 часов 20 октября.

Правительству поручено в трехдневный срок представить президенту «предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение». Но «при необходимости» в России в целом могут применяться и «иные меры», предусмотренные конституционным законом «О военном положении», говорится в указе.

Днем в среду документ поступил на утверждение Совета федерации, которому на выполнение всех необходимых для этого процедур хватило полутора часов. За это время указ последовательно рассмотрели и одобрили совет верхней палаты, три комитета Совфеда (по конституционному законодательству, региональной политике, обороне и безопасности) на совместном заседании и, наконец, сенаторы в целом.

На пленарном заседании первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что решение о проведении спецоперации было «верным и необходимым», поскольку «Украина, по сути, превратилась в террористическое государство, которое цинично уничтожает население четырех новых регионов РФ, которые они фальшиво называют своими». Сенатор заверил, что введение ВП — это временная мера и позже, «когда ситуация будет нормализована, все будет восстановлено». Он также похвалил региональные власти, которые сразу после начала частичной мобилизации создали фактически штабные структуры.

Выступивший следом глава временной комиссии по защите суверенитета Андрей Климов назвал предложенные президентом меры «абсолютно законными, крайне необходимыми и полностью обоснованными в условиях прямой и откровенной агрессии». «Нет необходимости убеждать друг друга в том, что мы должны незамедлительно принять решение»,— добавил член комитета по обороне Таймураз Мамсуров. Итог подвела спикер Совфеда Валентина Матвиенко, объяснившая, что необходимость сохранения ВП на территориях, где оно действовало до их вступления в состав РФ, «очевидна»: «Нам необходима собранность, и ведение особого правового режима <…> направлено именно на это. Абсолютно уверена, что оно позволит быстрее продвинуться к достижению главной, конечной цели — возвращению регионов к мирной жизни без страха, обстрелов и бомбежек». После этого указ президента был единогласно утвержден 159 присутствовавшими сенаторами.

«Прошу жителей не волноваться»

Порядок организации власти в зоне ВП и принимаемые в связи с этим режимом меры регулируются федеральным конституционным законом «О военном положении». Согласно его ст. 10, на территории, где ведутся военные действия, часть функций по обеспечению режима ВП может быть передана «органам военного управления». Однако своим вторым указом президент Путин возложил эти полномочия на высших должностных лиц четырех новых субъектов.

Среди предусмотренных законом мер, которые вводятся в зоне ВП,— усиление охраны общественного порядка и важных объектов, временное отселение жителей в безопасные районы, особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения, запрещение или ограничение выбора места пребывания либо места жительства, ограничение движения транспортных средств и их досмотр.

Кроме того, возможны запреты на проведение митингов и забастовок, введение комендантского часа и военной цензуры, предоставление силовикам права досмотра граждан, их жилищ и транспортных средств, интернирование граждан воюющего с Россией государства, а также приостановление деятельности партий и общественных организаций за деятельность, «подрывающую в условиях военного положения оборону и безопасность РФ». Конкретный перечень ограничительных мер будет определен указом президента на основании предложений правительства.

Стоит также отметить, что некоторые ограничения, согласно ст. 8 закона, могут вводиться и на территориях, где нет режима ВП.

В частности, разрешается введение «временных ограничений на осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации». Кроме того, возможны временные изменения «формы собственности организаций, порядка и условий процедур банкротства, режима трудовой деятельности», а также установление «особенностей финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования».

Руководители новых субъектов решение о введении ВП дружно одобрили. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что это «никак не отразится на ограничении свобод» жителей, так как регион «уже живет в режиме военного положения на протяжении восьми с половиной лет». Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо тоже напомнил, что, например, комендантский час в регионе уже действует и пересматривать ранее принятые решения «нет надобности». А врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что все уже введенные меры безопасности «продолжат свое действие и будут усилены»: «Прошу жителей не волноваться, мы с вами знаем, как жить в условиях определенных ограничений ради сохранения жизней и обеспечения безопасности граждан».

«Для граждан особых изменений не предусмотрено»

Ограничительные меры для других регионов описаны в указе Владимира Путина «О мерах, осуществляемых в субъектах РФ в связи с указом президента РФ от 19 октября 2022 года №756». Согласно этому документу, 85 оставшихся «мирных» субъектов делятся на три группы.

Самый мягкий вариант особого режима, который будет распространен на большую часть территории России, обозначен в указе как «уровень базовой готовности». Под него подпадут все регионы Северо-Западного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Предусмотренные для них меры, скорее всего, минимально скажутся на повседневной жизни граждан. Согласно указу, главы этих регионов должны будут прежде всего озаботиться проведением мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также удовлетворением нужд вооруженных сил РФ. Кроме того, губернаторы смогут принимать дополнительные меры, направленные на обеспечение общественной безопасности и порядка, а также на усиление охраны важных объектов, в том числе связанных с транспортом, энергетикой, коммуникацией и связью, а также тех, которые представляют повышенную опасность для жизни и здоровья граждан и окружающей среды.

В регионах Центрального и Южного округа (за исключением граничащих с Украиной и новыми субъектами) введен «уровень повышенной готовности». Там предполагается проведение мероприятий по территориальной и гражданской обороне, а также усиление контроля за транспортными средствами. Среди дополнительных мер, которые могут вводить губернаторы этих субъектов,— «ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра».

Наконец, более строгий режим «среднего уровня реагирования» вводится на территории Крыма и Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, которые граничат с зоной специальной военной операции.

Там помимо вышеупомянутых «мягких» мер губернаторам предписано провести «мобилизационные мероприятия» в сфере экономики и в органах исполнительной власти. Они также вправе принимать решения об эвакуации («временном отселении») жителей (например, из населенных пунктов, расположенных в сравнительной близости от зоны боевых действий и подвергающихся обстрелам) и вводить особый режим въезда в регион и выезда из него (в том числе ради обеспечения безопасности стратегических объектов и коммуникаций).

Впрочем, руководители этих субъектов уже поспешили заверить своих граждан, что их повседневная жизнь — по крайней мере в ближайшее время — не изменится и дополнительных ограничений вводить не планируется.

Так, в Воронежской области «оперативная обстановка оценивается властями как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения», поэтому на данный момент «не вводится никаких ограничений, в том числе по перемещению на территории области или работе субъектов экономики», заявили в правительстве региона. Тезис о «полностью контролируемой ситуации» повторил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев. «На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в крае нет»,— написал он в своем Telegram-канале. Глава Курской области Роман Старовойт выделил в своем сообщении ту же мысль прописными буквами («ограничений в том числе на передвижение в целом по региону и за его пределы НЕ ВВОДИТСЯ»), а ростовский губернатор Василий Голубев — жирным шрифтом и подчеркиванием («…для граждан особых изменений не предусмотрено»).

Параллельно в регионах начали формировать оперативные штабы, создание которых тоже предписано указом президента.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков анонсировал первое заседание такого штаба на 21 октября, в Воронежской области оно пройдет 20 октября, а глава Севастополя Михаил Развожаев успел провести его вечером 19-го. «Так как мы давно работаем в "желтом" режиме террористической опасности, никаких особо дополнительных мер для обеспечения безопасности не требуется. Мы не будем вводить комендантских часов или ограничивать въезд и выезд»,— пообещал господин Развожаев. В Крыму тоже не планируется введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд, заявил глава республики Сергей Аксенов. Он написал в Telegram, что власти уже активно работают по всем перечисленным в указе направлениям, поэтому дополнительные меры будут вводиться в случае необходимости.

Постарались успокоить население и главы тех субъектов, где введен «уровень повышенной готовности». Так, мэр Москвы Сергей Собянин написал, что «в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится»: «Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности… будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и в основном в рабочем режиме». Об этом же заявил и липецкий губернатор Игорь Артамонов, обнадежив земляков: «Жизнь продолжается в прежнем ритме».

Даже внутри одинаковых по статусу регионов меры будут вводиться «на разных скоростях», предполагает политолог Алексей Макаркин: «В Воронежской области или Краснодарском крае ситуация отличается от белгородской, и даже в Крыму и Севастополе она разная». Как и во времена пандемии, губернаторы вновь будут ответственны за принятые и непринятые решения, а федеральный центр сохранит свободу действий благодаря пункту указа о возможности применения «иных мер», добавляет политолог: «Все это в новинку, но технологии уже апробированы».

Дмитрий Камышев, Андрей Винокуров, Андрей Прах, корсеть “Ъ”