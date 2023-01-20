Зеленский раскритиковал Шольца за позицию по поставкам танков Украине

Президент Украины Владимир Зеленский осудил канцлера Германии Олафа Шольца за то, что тот в вопросе поставок Киеву танков Leopard 2 опирается на мнение США. СМИ писали, что господин Шольц разрешит отправку Leopard 2, если США поставят Киеву танков Abrams.

«Так делать нельзя — говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я»,— прокомментировал эту публикацию господин Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD (цитата по ТАСС).

По его мнению, если по этой теме «нет политической воли», то «не нужно искать отговорок». «Нужно сказать "нет", а не говорить, что кто-то еще не готов»,— считает Владимир Зеленский. При это он также поблагодарил канцлера ФРГ за уже полученную помощь.

Politico со ссылкой на источники сообщала, что при решении о поставках танков Украине Олаф Шольц опирается на позицию президента США Джо Байдена. Официально власти Германии отказываются раскрывать подробности дискуссии о поставках на Украину танков Leopard. Агентство Bloomberg сообщало, что Германия объявит решение об отправке танков на этой неделе.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер