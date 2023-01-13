Bloomberg: Германия объявит решение об отправке танков Leopard Киеву на следующей неделе

Германия примет решение об отправке боевых танков на Украину на следующей неделе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух европейских чиновников. ФРГ, скорее всего, решит поставить танки Leopard, сообщает агентство.

По словам источника издания, на встрече глав министерств обороны союзных стран на американской авиабазе в Рамштайне 20 января Кристине Ламбрехт объявит о поставках. До этого она встретится в Берлине с американским коллегой Ллойдом Остином. Пока Берлин не принял конкретного решения, но, по словам другого европейского чиновника, давление на Германию с целью отправки тяжелых танков растет.

Пока неясно, разрешит ли Германия другим странам отправлять танки Leopard или она отправит эти танки сама. Помимо танков Leopard 2, в Германии до сих пор имеется около 180 версий более старых Leopard 1. По данным агентства, немецкие официальные лица отмечают, что Leopard 1, выпущенный в 1960-х годах, по-прежнему может конкурировать с российским боевым танком. С каким именно, Bloomberg не уточняет.

Ранее сегодня, 13 января, представитель правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что передача немецких танков Leopard Украине без разрешения ФРГ была бы противозаконной. 11 января польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша поставит Украине 14 танков Leopard. 12 января министр обороны Германии говорила, что окончательное решение о передаче Украине танков Leopard не принято.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

Мария Федотова