Шольц отказался раскрыть ход дискуссии о поставках Украине танков Leopard

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставка танков Leopard Украине обсуждается с союзниками. Однако это не предмет для публичного обсуждения, сказал господин Шольц в интервью Bloomberg TV.

«Я всегда думаю о ситуации»,— заявил канцлер, комментируя ситуацию с возможной отправкой танков. «Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями — мы никогда не действуем в одиночку»,— отметил он. «Но это не тот вопрос, который предназначен для публичного обсуждения»,— также сказал Олаф Шольц (цитата по Reuters).

13 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что правительство Германии на неделе с 16 по 22 января объявит о решении поставить Leopard вооруженным силам Украины. Германия как страна-производитель обладает исключительным правом на санкционирование отправки Leopard другим странам, даже если потенциальный отправитель выкупил вооружение у ФРГ.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Украину наступательно вооружают».

Мария Федотова