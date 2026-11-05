Мурашко: от гриппа привились 35,5 млн россиян

«Каждая серия вакцины, каждая серия любой вакцины в Российской Федерации проходит строжайший контроль через государственную лабораторию, и качество гарантировано при выпуске в гражданский оборот каждой серии вакцины»,— рассказал господин Мурашко на совещании президента с правительством. По его словам, сейчас в стране не наблюдается роста заболеваемости гриппом, однако первые случаи заражения, приведшие к осложнениям, уже зафиксированы.