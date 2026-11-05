Мурашко: от гриппа привились 35,5 млн россиян
В России от гриппа привились 35,5 млн человек, в том числе 12 млн детей и 120 тыс. беременных, входящих в группу риска. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Еще около 1,5 млн человек прошли вакцинацию за счет средств работодателей.
«Каждая серия вакцины, каждая серия любой вакцины в Российской Федерации проходит строжайший контроль через государственную лабораторию, и качество гарантировано при выпуске в гражданский оборот каждой серии вакцины»,— рассказал господин Мурашко на совещании президента с правительством. По его словам, сейчас в стране не наблюдается роста заболеваемости гриппом, однако первые случаи заражения, приведшие к осложнениям, уже зафиксированы.
Отгрузка вакцин в регионы началась в августе, а к началу ноября туда поставили 84% от запланированного объема, заявил министр. Для проведения кампании было закуплено 57 млн вакцин. Их штаммовый состав в этом году был полностью обновлен, уточнил господин Мурашко.
На совещании президент Владимир Путин заявил, что привился около двух недель назад. По его словам, вакцинация не повлияла на занятия спортом. Глава государства призвал всех чиновников последовать его примеру.