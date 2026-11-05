Совет директоров «Яндекса» утвердил цену допэмиссии акций
Совет директоров МКПАО «Яндекс» утвердил цену акций компании на предстоящей допэмиссии. Она составит 3463,5 руб., сообщает руководство компании на ленте раскрытия корпоративной информации.
«Яндекс» регулярно проводит дополнительные эмиссии акций, которые предназначены для программ мотивации сотрудников. Последние допэмиссии проводились в 2024 году, 2025-м и первом полугодии 2026-го.
С 2024 года совет директоров компании наделен полномочиями на протяжении четырех лет принимать решения об увеличении уставного капитала через размещение дополнительных акций, которые будут использоваться для программ мотивации. Максимально возможный объем выпуска акций под программу мотивации — не более 20% от размещенных обыкновенных акций «Яндекса».
Компания «Яндекс» имеет в России статус МКПАО — «международная компания — публичное акционерное общество». Этот особый правовой статус означает сочетание международной компании и публичного акционерного общества с регистрацией в специальном административном районе (у «Яндекса» это Калининградская область).