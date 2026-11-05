Совет директоров «Яндекса» утвердил цену допэмиссии акций

С 2024 года совет директоров компании наделен полномочиями на протяжении четырех лет принимать решения об увеличении уставного капитала через размещение дополнительных акций, которые будут использоваться для программ мотивации. Максимально возможный объем выпуска акций под программу мотивации — не более 20% от размещенных обыкновенных акций «Яндекса».