SZ: Шольц разрешит отправку ВСУ Leopard 2, если США начнут поставки Abrams

Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом выразил готовность поставить Украине танки Leopard 2, если американская сторона поставит ей боевые танки Abrams. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По данным газеты Politico, США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут артиллерия, боеприпасы и бронетехника, однако танки Abrams не будут включать в пакет помощи. По словам одного из официальных лиц США, это решение вызвано проблемами с логистикой и с техническим обслуживанием танков.

12 января Politico со ссылкой на источники в Германии сообщила, что при решении о поставках танков Leopard Олаф Шольц опирается на позицию президента США. При этом власти Германии отказываются раскрывать подробности дискуссии о поставках на Украину боевых танков Leopard.

Германия производит этот тип танков, поэтому без ее согласия поставлять их на Украину через другие страны нельзя. Власти Германии называли незаконной возможную передачу танков Leopard другими странами без их разрешения. По данным Bloomberg, Германия объявит о решении об отправке танков на этой неделе.

Польский президент Анджей Дуда обещал поставить Украине 14 танков Leopard в рамках первого пакета помощи будущей международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинистё также обещал поставить этот тип танков Украине, если будет создан совместный европейский комитет по оказанию помощи украинским вооруженным силам.

Анастасия Ларина