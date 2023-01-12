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Коммерсантъ FM
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Politico: позиция Шольца по отправке Украине танков зависит от действий Байдена

Канцлер Германии Олаф Шольц ориентируется на позицию президента США Джо Байдена в вопросе поставок танков Украине, сообщили источники Politico в ФРГ. Ранее лидеры двух стран уже координировали свои шаги при отправке боевых машин пехоты.

Олаф Шольц (справа) и Джо Байден

Олаф Шольц (справа) и Джо Байден

Фото: Brendan Smialowski / Pool / AP

Олаф Шольц (справа) и Джо Байден

Фото: Brendan Smialowski / Pool / AP

Господин Шольц на региональном предвыборном митинге в Берлине на этой неделе заявлял, что поставки танков Leopard должны обсуждаться «вместе с друзьями и союзниками и особенно с нашим трансатлантическим партнером, с США». Как отмечает Politico, на канцлера давит решение Лондона отправить Киеву свои танки Challenger 2 — Великобритания может стать первой страной, которая передаст Украине танки западного производства. Кроме того, Польша уже объявила о поставках Украине танков немецкого производства.

Представитель канцлера ранее говорил, что планы Великобритании не изменят позицию ФРГ. Господин Шольц неоднократно заявлял, что Германия не должна действовать в одиночку, решая вопрос об отправке Leopard.

Пентагон объяснял, что не отправляет Украине танки Abrams американского производства, так как они потребляют много топлива и сложны в эксплуатации. Кроме того, США объясняли, что поставляемые ими БМП Bradley — это «убийцы танков».

О дискуссии по танкам — в материале «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

Леонид Уварчев

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