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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 330-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 19 января

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе идут ожесточенные бои, однако ход боевых действий замедляется из-за усталости сторон. Великобритания вслед за Канадой объявила о поставке на Украину 200 единиц бронетехники. Власти США готовят новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость может составить $2,6 млрд. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:32. ВСУ нанесли ракетный удар по территории Унечского района, заявил губернатор Брянской области. «Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы»,— уточнил Богомаз.

9:19. Возобновление переговоров между РФ и Украиной стало сложнее, хотя стороны и проделали вначале большой путь, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

9:16. Германия перестала зависеть от импорта энергоносителей из России. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью ВВС.

9:15. New York Times сообщила, что США склоняются к передаче Украине оружия для нанесения ударов по Крыму.

9:11. Посол РФ Анатолий Антонов заявил, что Россия уничтожит все оружие, которое Запад поставляет Украине, как «в годы Великой Отечественной войны». По его мнению, риторика Вашингтона становится «более воинственной».

9:05. Под контролем РФ на сегодня находится 75% территории Херсонской области, сообщил «РИА Новости» врио губернатора региона Владимир Сальдо.

8:59. Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила использовать имущество граждан, покинувших Россию, для решения проблем обеспечения жильем детей-сирот.

8:56. Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc, но решение пока не принято, сообщили СМИ со ссылкой на источник.

8:55. Пентагон считает, что еще не пришло время для поставок Украине танков Abrams, заявил заместитель министра обороны по политическим делам Колин Кол, который вернулся в США после поездки на Украину.

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