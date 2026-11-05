В Кузбассе не планируют отключать отопление после аварии на газопроводе
Авария на магистральном газопроводе в Топкинском муниципальном округе Кемеровской области не скажется на потребителях, заявил губернатор Илья Сердюк. Системы отопления, по его словам, продолжат работать штатно.
«Специалисты уже подключили резервные нитки и выравнивают давление»,— написал глава региона в Telegram-канале. Отключать подачу газа не планируется. По его словам, причины, по которым произошла разгерметизация, еще не установлены.
Около 16:00 мск на магистральном газопроводе в Топкинском муниципальном округе произошла разгерметизация, из-за чего начался пожар. Возгорание оперативно потушили. Причины аварии пока не установили.
Авария повлияла на работу кемеровского химического предприятия «Азот». Для обеспечения безопасности производственные мощности временно снижали до минимального уровня. Сейчас производственные цеха начали восстанавливать нагрузку. «Угроза безопасности персонала, оборудования и окружающей среды отсутствует», — заверила пресс-служба «Азота».