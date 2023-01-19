Европарламент призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

Европарламент призвал Азербайджан немедленно открыть Лачинский коридор для обеспечения безопасности в регионе. Резолюция с соответствующими требованиями была принята на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

«Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая разрушенный войной регион с Арменией и внешним миром. Депутаты Европарламента призывают Азербайджан к его немедленному открытию, чтобы обеспечить свободу передвижения, гарантировать доступ к основным товарам и услугам наиболее незащищенных слоев населения»,— говорится в документе.

Депутаты Европарламента также отметили важность выполнения азербайджанской стороной трехстороннего договора о прекращении войны в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года и достижения мирного соглашения, гарантирующего права и безопасность армянского населения в Нагорном Карабахе.

Кроме того, в Европарламенте заявили о бездействии российских миротворцев и предложили заменить их миротворцами из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В тексте резолюции также говорится о необходимости предоставить международным организациям беспрепятственный доступ в Нагорный Карабах для оценки ситуации и оказания необходимой гуманитарной помощи.

С 12 декабря Азербайджан заблокировал Лачинский коридор — единственный горный маршрут, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. 13 декабря он также приостановил поставки газа из Армении в Карабах. Спустя три дня, 16 декабря, подача газа в республику была возобновлена, но 18 января Карабах вновь обвинил азербайджанскую сторону в прекращении поставок газа.

В коридоре дислоцирован российский миротворческий контингент. Армянские власти выражали обеспокоенность по поводу деятельности миротворцев из России и допускали возможность заменить их корпусом ООН.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения подыскивает миротворцев».