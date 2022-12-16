Азербайджан возобновил подачу газа в Нагорный Карабах

Государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о восстановлении газоснабжения. Кроме того, господин Варданян считает, что сегодня могут возобновить поставки в Лачинский коридор, так как Баку «почувствовал, какую ошибку допустил» и давление мирового сообщества.

«Без каких-либо предварительных условий, без каких-либо уступок соседнее государство восстановило подачу газа. Это действительно наша победа, потому что мы сильные, мы показали, что не уйдем из Арцаха и не поддадимся панике»,— заявил господин Варданян (цитата по «Арменпресс»).

Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах 13 декабря, 12 декабря — в Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Карабах и Армению. 14 декабря Ереван обратился в ЕСПЧ, чтобы суд обязал Баку разблокировать Лачинский коридор. В ЕСПЧ сообщили, что Азербайджан должен выполнить требование до 19 декабря.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «В Карабахе нашлись протестные ископаемые».

Полина Собакина