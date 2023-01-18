Карабах снова обвинил Азербайджан в прекращении подачи газа

Компания «Арцахгаз» сообщила, что газ в Нагорный Карабах не поступает. Вину за прекращение его подачи возложили на Азербайджан, сообщило армянское агентство Арменпресс. Сейчас Карабах использует газ, оставшийся в трубах, добавили в компании. Аналогичный инцидент произошел вчера, 17 января, но к вечеру подачу газа восстановили.

12 декабря Азербайджан перекрыл Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Карабах и Армению. 13 декабря он также приостановил поставки газа из Армении в Карабах, но возобновил ее спустя три дня, 16 декабря. Армения планирует через ООН обязать власти Азербайджан разблокировать Лачинский коридор.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Армения подыскивает миротворцев».

Лаура Кеффер