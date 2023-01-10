Пашинян допустил замену российских миротворцев в Карабахе на корпус ООН

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции 10 января заявил, что после истечения срока мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе может последовать запрос в Совет Безопасности ООН. В этом случае, пояснил господин Пашинян, Армения будет просить прислать в регион международный миротворческий контингент.

По его словам, Армения сейчас обратиться не может, поскольку «это будет означать, что мы обращаемся в СБ ООН против России». «Мы говорили, что если Россия не может выполнить функцию по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, то может обратиться в СБ ООН для направления дополнительной многонациональной миротворческой группировки»,— заявил премьер Армении (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что после 2025 года, когда срок деятельности российских миротворцев истечет, должно быть принято решение по ситуации. «Возможно, что необходимости в обращении в СБ ООН не будет, но возможно, что будет»,— сказал Никол Пашинян.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе расположен в регионе на основании заявления о прекращении огня, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России. Срок его пребывания определен в пять лет с момента подписания соглашения о прекращении огня (9 ноября 2020 года), с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон соглашения не заявит о намерении прекратить применение этого положения.

В конце 2022 года господин Пашинян заявил, что российские миротворцы в Карабахе «не выполняют свои обязательства» — они не могут помешать «незаконным действиям Азербайджана», а именно блокированию Лачинского коридора. Вопрос Лачинского коридора тогда же обсудили в Совбезе ООН. Большинство стран высказалось за немедленную разблокировку движения

Лачинский коридор, связывающий Армению с населенной армянами частью Карабаха, был закрыт для проезда с 12 декабря. В этот день граждане Азербайджана, называющие себя экологическими активистами, вышли на трассу неподалеку от Шуши и потребовали остановить вывоз из региона руды, добытой на руднике вне зоны азербайджанского контроля.

Отношения Армении и Азербайджана обострились в сентябре 2020 года. Тогда в Нагорном Карабахе впервые с 1994 года начались полномасштабные боевые действия, в результате которых большая часть автономии перешла под контроль Азербайджана. С ноября 2020 года стороны работают над мирным соглашением.

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