Армения подыскивает миротворцев

Премьер Армении Никол Пашинян во вторник выступил с весьма резкими заявлениями, касающимися роли Москвы и курируемой ею Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в карабахском урегулировании. Правда, сам он призвал считать эти слова «не критикой, а выражением обеспокоенности». Армянский лидер заявил об отказе от проведения в Армении в 2023 году учений ОДКБ, а также дал понять: в дальнейшем российских миротворцев, возможно, будет лучше заменить международной миссией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Армении Никол Пашинян

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / AP Премьер Армении Никол Пашинян

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / AP

Упреки в адрес России прозвучали на пресс-конференции Никола Пашиняна для армянских СМИ, которая прошла 10 января. Премьер-министр первым делом оговорился, что отношения между двумя странами «никогда раньше не были такими доверительными». И сказал: «Мы не критикуем российских миротворцев, мы выражаем обеспокоенность в связи с их действиями».

Никол Пашинян напомнил, что миротворческий контингент РФ должен обеспечивать функционирование Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом. Но эта стратегически важная дорога с 12 декабря 2022 года находится в блокаде. Причина — акция граждан Азербайджана, называющих себя экологическими активистами. Они утверждают, что главный смысл их действий — помешать армянской стороне вывозить из Карабаха полезные ископаемые и завозить оружие. Что же касается мирных жителей, то для них проезд, по утверждению Баку, открыт, но де-факто это не так. Беспрепятственно перемещаться по Лачинскому коридору могут только грузовики российской миротворческой миссии и автомобили Международного комитета Красного Креста, благодаря чему в регион удается доставлять медикаменты и вывозить тяжелых больных.

Собеседники в Карабахе “Ъ” описывают ситуацию как тяжелую в первую очередь психологически, но не критическую с точки зрения выживания: в магазинах Степанакерта — столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) — полки пустые и товары выдают по талонам, но в селах, где у всех есть подсобное хозяйство, все не так плохо.

Местные жители сравнивают происходящее с операцией «Кольцо» — действиями азербайджанских сил и внутренних войск СССР в 1991 году, которые привели к выселению армян из целого ряда сел Карабаха.

Выступая перед журналистами, Никол Пашинян заявил: «Если выяснится, что Россия по объективным или субъективным причинам не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства (то есть обеспечить разблокирование Лачинского коридора.— “Ъ”), ей следует обратиться в Совет Безопасности ООН либо с просьбой наделить российский военный контингент международным мандатом, либо (с просьбой.— “Ъ”) направить в Нагорный Карабах новую многонациональную миротворческую миссию».

При этом обращаться с такой инициативой в ООН самостоятельно Ереван не хочет. «Если мы по этому вопросу обратимся в Совбез, это означает, что мы обращаемся в том числе против России»,— пояснил господин Пашинян.

Прозвучали и новые выпады в адрес ОДКБ, которую Ереван критиковал уже не раз. «Многонациональный контингент ОДКБ — теоретическая идея,— продолжил Никол Пашинян рассуждать о возможной замене российским миротворцам.— Но насколько ряд стран ОДКБ нейтральны и объективны в ситуации с Карабахом? Они де-юре не нейтральны, так как являются нашими союзниками, и не нейтральны де-факто, так как у них более глубокие экономические и политические отношения с Азербайджаном, чем с Арменией». В связи с этим армянский лидер даже отказался от проведения учений ОДКБ в своей стране в 2023 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ лишь пообещал, что коллеги по организации «будут прояснять детали позиции Армении», а также назвал эту страну «очень близким союзником» Москвы.

Примечательно, что интервью журналистам крупнейших телеканалов своей страны во вторник дал и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его выступление, в отличие от речи Никола Пашиняна, излучало уверенность в будущем. «Я не раз предупреждал армянскую сторону, что она напрасно тратила средства на вооружение. Во-первых, это вам не поможет, а во-вторых, это может создать у каких-то реваншистских сил иллюзию, что вы сможете взять реванш,— заявил господин Алиев.— Если мы увидим, что для нас существует какая-либо угроза, то мы сразу же подавим ее, вне зависимости от того, где эта угроза появилась — на нашей территории или же за пределами наших границ. Это наше легитимное право».

Легитимным правом Азербайджана господин Алиев считает, в частности, возвращение азербайджанского населения в так называемый Западный Азербайджан, то есть Сюникскую область Армении. По этому вопросу в стране уже создана рабочая группа.

Одним из косвенных сигналов о том, что какой-либо диалог между Баку и армянской стороной сейчас не клеится, можно считать неожиданную отставку главы Совбеза НКР Виталия Баласаняна. Несмотря на свое участие в первой карабахской войне (1992–1994), этот человек был едва ли не единственным представителем Степанакерта, с которым представители Баку поддерживали контакт, возможно, из-за того, что он свободно владеет азербайджанским. В течение 2022 года его неоднократно замечали на встречах миротворцев с азербайджанскими военными. Как пояснил “Ъ” армянский политолог Тигран Григорян, господин Баласанян после войны 2020 года контактировал с азербайджанскими чиновниками для «решения каких-то локальных технических задач, инфраструктурных вопросов».

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван