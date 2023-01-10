Пашинян: Армения обеспокоена деятельностью российских миротворцев

Армения не критикует российских миротворцев, а выражает обеспокоенность по поводу их деятельности в зоне, за которую они ответственны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, «эта обеспокоенность имеет давние корни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Никто не отрицает, что миротворцы РФ сегодня обеспечивают безопасность жителей Нагорного Карабаха, но у нас также есть факты, когда азербайджанцы нарушали договоренности в зоне ответственности миротворцев, например в Парухе, но не увидели никакой реакции с их стороны»,— рассказал премьер на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

С 12 декабря Азербайджан заблокировал Лачинский коридор — единственный горный маршрут, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. В коридоре дислоцирован российский миротворческий контингент, который армянские власти обвинили в бездействии. МИД России назвал эту критику неприемлемой. Господин Пашинян сказал, что Армения не станет выдвигать России ультиматум из-за проблем с Лачинским коридором.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Обидеть миротворца может каждый».

Лаура Кеффер