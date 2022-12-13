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Коммерсантъ FM
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В Нагорном Карабахе сообщили о перекрытии поставок газа из Армении со стороны Азербайджана

Азербайджан перекрыл поставки газа в Нагорный Карабах из Армении. Об этом сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на единый информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Азербайджан перекрыл газоснабжение Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха.— "Ъ"). Прекращение подачи газа в подобных погодных условиях является гуманитарным и экономическим терроризмом»,— сказано в сообщении центра (цитата по «Интерфакс»).

Газопровод из Армении в Нагорный Карабах контролирует азербайджанский газовый оператор «Азеригаз». В марте Армения обвиняла Азербайджан в перекрытии газопровода. Тогда сообщалось, что без газа остался город Шуша, в котором проживают 120 тыс. человек.

3 декабря представители Нагорного Карабаха заявили, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, соединяющий столицу региона с Арменией. В переговоры о возобновлении движения по трассе вступили российские миротворцы. 12 декабря президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию с коридором.

Об отношениях Армении и Азербайджана — в материале «Ъ» «Армения и Азербайджан мирятся на Западе».

Олеся Павленко

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