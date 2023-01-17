Россель: Башкирии повезло, что первым президентом был Муртаза Рахимов

Первый губернатор Свердловской области, экс-сенатор Совета Федерации Эдуард Россель считает, что Башкирии повезло, что первым президентом региона был Муртаза Рахимов, скончавшийся на прошлой неделе после продолжительной болезни. Об этом господин Россель заявил во время встречи со студентами ральского института управления РАНХиГС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Политик рассказал, что в год знакомства с Муртазой Рахимовым он занимал должность президента Уральской экономической ассоциации, в состав которой входила и Башкирия. «Мы свои планы с ним согласовывали, обменивались всеми решениями. Каждый раз, когда он принимал нас, старался показать, что им удалось самое лучшее сделать. Мы это смотрели и перенимали. И вот так мы друг другу помогали подниматься»,– подчеркнул господин Россель.

Экс-сенатор охарактеризовал первого президента Башкирии как «очень толкового» и «юморного» человека.

Муртаза Рахимов, руководивший Башкирией с 1990 по 2010 год (первые три года — в качестве председателя Верховного совета республики, а затем — как ее первый президент) скончался 11 января в Уфе. Его похоронили на мусульманском городском кладбище. Прощание с политиком посетил президент Владимир Путин.

Ранее в ходе встречи со студентами Эдуард Россель предложил перенести столицу России в Новосибирск, назвал коммунизм – будущим страны, назвал экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса «идиотом, которого нужно судить» и заявил о необходимости «вернуть» Аляску и Калифорнию.

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Василий Алексеев, Илья Смирнов