Россель назвал коммунизм будущим России

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель считает, что в России нет «чистого капитализма», а рабочий класс «постепенно берет власть в свои руки». «Ничего не надо было разрушать. Нужно было постепенно перенести собственность, сохранив всю идеологию. Всю политическую, экономическую идеологию сохранить надо было. Поэтому – это (коммунизм, – «Ъ-Урал) наше будущее»,– заявил политик в ходе встречи со студентами Уральского института управления РАНХиГС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Россель добавил, что у него сохранились все сочинения Владимира Ленина, текстов «Я тоже прочитал, замечательная книга. Ничего подобного на Земле нету. И если мы вернемся, то вернется Россия»,– заключил он.

Ранее Эдуард Россель предложил перенести столицу России из Москвы в Новосибирск. При этом идеи переноса столицы в Екатеринбург он не поддержал.

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Василий Алексеев, Илья Смирнов