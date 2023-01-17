Эдуард Россель предложил перенести столицу России в Новосибирск

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил перенести столицу России из Москвы в Новосибирск. Об этом он заявил во время встречи со студентами Уральского института управления РАНХиГС. Идею перенести столицу в Екатеринбург бывший глава региона не поддержал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Столицу России надо менять, но в Екатеринбург – не дай бог. Лучше Новосибирск, но решать в итоге специалистам по ПВО», – подчеркнул господин Россель.

Однажды перенести столицу в Екатеринбург предложил скончавшийся в прошлом году лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он также заявлял, что станет первым, кто после переноса столицы переехал бы на Урал.

Эдуард Россель же в 1993 инициировал создание Уральской республики со столицей в Екатеринбурге. По его словам, идея заключалась в создании настоящих федеративных отношений. В конце апреля состоялся референдум с вопросом о расширении полномочий Свердловской области в социально-экономической сфере до уровня республики в составе РФ. 83,4% избирателей идею поддержали. Явка составила 67%. В октябре Свердловским облсоветом была утверждена Конституция Уральской республики. Однако впоследствии президент Борис Ельцин своим указом распустил Свердловский облсовет и отстранил господина Росселя от должности главы республики.

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Василий Алексеев