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Муртаза Рахимов упокоится над Белой

С бывшим президентом Башкирии простятся на государственном уровне

В пятницу в Уфе пройдут похороны первого президента Башкирии Муртазы Рахимова, скончавшегося 11 января. По неофициальным данным, причиной смерти 88-летнего политика стал тромбоз, вызванный ковидом. Глава республики Радий Хабиров распорядился увековечить память господина Рахимова. Соответствующие предложения должны ему направить члены регионального правительства, парламента, а также власти Уфы и Кугарчинского района, в котором родился будущий президент.

Муртаза Рахимов

Муртаза Рахимов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Муртаза Рахимов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Муртаза Рахимов, руководивший Башкирией с 1990 по 2010 год (первые три года — в качестве председателя Верховного совета республики, а затем — как ее первый президент), будет похоронен 13 января на мусульманском кладбище Уфы, расположенном на склоне реки Белой. Такое решение было принято на заседании государственной комиссии по организации похорон, сформированной утром 12 января под председательством главы Башкирии Радия Хабирова. Прощание пройдет в ГКЗ «Башкортостан» и будет транслироваться в прямом эфире трех местных телеканалов. В связи с траурной церемонией мэрия Уфы предупредила о перекрытии ряда улиц в центре города. Республиканскому правительству, Госсобранию (парламент), администрациям Уфы и Кугарчинского района поручено внести предложения по увековечению памяти бывшего президента.

Господин Рахимов скончался 11 января в Уфе после продолжительной болезни. По неофициальным данным, смерть наступила в результате тромбоза, возникшего в результате перенесенной коронавирусной инфекции. 7 февраля ему должно было исполниться 89 лет. Радий Хабиров в своем Telegram-канале назвал Муртазу Рахимова «великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России».

Напомним, что господин Хабиров с 2003 года возглавлял администрацию Муртазы Рахимова, но в 2008 году был вынужден покинуть Башкирию в результате конфликта с президентом республики. Чиновника отправили в отставку, исключили из «Единой России» и даже возбудили в отношении него уголовное дело, которое позднее было закрыто.

После назначения Радия Хабирова на пост врио главы Башкирии осенью 2018 года он встретился с господином Рахимовым и дал понять, что конфликт между ними исчерпан. Правда, собеседники “Ъ”, близкие к окружению нынешнего главы региона, полагают, что до конца восстановить отношения им не удалось.

Отставка Муртазы Рахимова «по собственному желанию» в июле 2010 года пришлась на тот период, когда господин Хабиров работал в администрации президента РФ на должности заместителя начальника управления по внутренней политике. За месяц до ухода президента, в июне 2010 года, в Уфе прошел III Всемирный курултай башкир, на котором прозвучало немало жесткой критики в адрес федеральной власти. В принятой по итогам форума резолюции делегаты, в частности, предложили властям республики «выступить с инициативой о необходимости возврата к практике договорных отношений федерального центра с субъектами РФ», а также призвать тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева «вернуться во внутренней политике на магистральный путь федеративного развития России».

Чем известен Муртаза Рахимов

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Кроме того, на решение Муртазы Рахимова об уходе могло повлиять внимание силовиков к его единственному сыну Уралу, заподозренному в хищении и легализации акций предприятий башкирского ТЭКа, хотя соответствующее уголовное дело было возбуждено лишь в 2014 году. По версии следствия, господин Рахимов-младший похитил акции, используя служебное положение отца, а затем продал пакеты акций АФК «Система». Владельцу этой компании Владимиру Евтушенкову в рамках уголовного дела тоже были предъявлены обвинения, но затем следствие отказалось от своих претензий. Незадолго до отставки отца Урал Рахимов покинул Россию и уехал в Австрию.

После отставки Муртаза Рахимов редко появлялся на публике. Он возглавлял совет благотворительного фонда «Урал», в котором были аккумулированы средства, вырученные от продажи предприятий башкирского ТЭКа (в том числе «Башнефти»).

В частности, фонд финансировал строительство Уфимской соборной мечети (не достроена до сих пор). В 2015 году АФК «Система» отсудила у принадлежавшей «Уралу» компании «Урал-Инвест» более 70 млрд руб., после чего финансирование проектов со стороны фонда заметно сократилось.

Умер Муртаза Рахимов

Депутат Госдумы Павел Качкаев, руководивший в 2003–2011 годах администрацией Уфы, называет Муртазу Рахимова «последовательным руководителем». «Не скажу, что с ним было легко работать, но работа была эффективной. Он ставил задачу, но давал возможность принимать самостоятельные решения. Его можно было переубедить, приводя достаточные аргументы,— рассказывает господин Качкаев.— Многие считают, что Рахимов занимался только сельскими проблемами, но это не так. Уфе он уделял много внимания, никогда не скупился на достаточное финансирование городских проектов».

Политолог Сергей Лаврентьев уверен, что Муртаза Рахимов «останется в истории как человек, который смог сохранить потенциал республики». «Он пришел в политику в переломный момент, когда рушилась одна система, но не возникла другая. Он, как человек, имеющий опыт работы на крупном производстве, взял на себя ответственность за судьбу республики. Да, возможно, он не был хорошим оратором и где-то опасался журналистов, но он умел говорить на одном языке с трудовым народом»,— отмечает эксперт.

Булат Баширов, Уфа

Фотогалерея

Каким был Муртаза Рахимов

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Муртаза Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР в крестьянской семье. В 1956 году окончил Уфимский нефтяной техникум, а в 1964 — заочное отделение Уфимского нефтяного института

Муртаза Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР в крестьянской семье. В 1956 году окончил Уфимский нефтяной техникум, а в 1964 — заочное отделение Уфимского нефтяного института

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

До прихода в «большую политику» господин Рахимов почти 35 лет проработал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, где прошел путь от простого оператора до директора предприятия

До прихода в «большую политику» господин Рахимов почти 35 лет проработал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, где прошел путь от простого оператора до директора предприятия

Фото: Коммерсантъ

«Меньше пить надо, больше работать» &lt;BR>4 марта 1990 года был избран председателем Верховного совета Башкирии. Занимал этот пост до 1993 года. В этот период (в октябре 1990-го) была принята Декларация о государственном суверенитете Башкирской АССР

«Меньше пить надо, больше работать»
4 марта 1990 года был избран председателем Верховного совета Башкирии. Занимал этот пост до 1993 года. В этот период (в октябре 1990-го) была принята Декларация о государственном суверенитете Башкирской АССР

Фото: V. Vonog / Files ITAR-TASS / AFP

В отличие от Татарстана, который в 1992 году отказался подписывать Федеративный договор, добиваясь особого статуса в отношениях с федеральным центром, Башкирия этот документ одобрила &lt;BR>На фото: Муртаза Рахимов с президентом России Борисом Ельциным и его супругой Наиной

В отличие от Татарстана, который в 1992 году отказался подписывать Федеративный договор, добиваясь особого статуса в отношениях с федеральным центром, Башкирия этот документ одобрила
На фото: Муртаза Рахимов с президентом России Борисом Ельциным и его супругой Наиной

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

«Пока человек работает, у него не возникает дурных мыслей» &lt;BR>12 декабря 1993 года Муртаха Рахимов был избран президентом Башкирии и членом Совета федерации РФ. За него проголосовали 63% избирателей

«Пока человек работает, у него не возникает дурных мыслей»
12 декабря 1993 года Муртаха Рахимов был избран президентом Башкирии и членом Совета федерации РФ. За него проголосовали 63% избирателей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Муртаза Рахимов еще дважды переизбирался на пост президента республики на прямых выборах (в 1998 году он получил 70,2% голосов избирателей, а в 2003-м — 78%) &lt;BR>На фото слева направо: Муртаза Рахимов, президент Татарстана Минтимер Шаймиев, президент РФ Владимир Путин, председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава администрации Казани Камиль Исхаков, 2000 год

Муртаза Рахимов еще дважды переизбирался на пост президента республики на прямых выборах (в 1998 году он получил 70,2% голосов избирателей, а в 2003-м — 78%)
На фото слева направо: Муртаза Рахимов, президент Татарстана Минтимер Шаймиев, президент РФ Владимир Путин, председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава администрации Казани Камиль Исхаков, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Козловский  /  купить фото

В 1999 года он стал одним из основателей движения «Вся Россия». В том же году движение объединилось с «Отечеством» в избирательный блок «Отечество — Вся Россия». В декабре 2001 года блок вошел в состав партии «Единая Россия». Впоследствии Муртаза Рахимов стал членом высшего совета партии

В 1999 года он стал одним из основателей движения «Вся Россия». В том же году движение объединилось с «Отечеством» в избирательный блок «Отечество — Вся Россия». В декабре 2001 года блок вошел в состав партии «Единая Россия». Впоследствии Муртаза Рахимов стал членом высшего совета партии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2004 году в России были отменены прямые выборы глав регионов. Однако Муртаза Рахимов в 2006 году был утвержден на новый пятилетний срок по представлению президента РФ Владимира Путина &lt;BR>На фото: президент Башкирии Муртаза Рахимов (слева) и первый замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков, 2002 год

В 2004 году в России были отменены прямые выборы глав регионов. Однако Муртаза Рахимов в 2006 году был утвержден на новый пятилетний срок по представлению президента РФ Владимира Путина
На фото: президент Башкирии Муртаза Рахимов (слева) и первый замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Федор Земсков

«Партией пытаются рулить люди, которые и тремя курицами не командовали» &lt;BR>12 июля 2010 года Муртаза Рахимов заявил о намерении досрочно покинуть свой пост. Через три дня президент Дмитрий Медведев принял его отставку

«Партией пытаются рулить люди, которые и тремя курицами не командовали»
12 июля 2010 года Муртаза Рахимов заявил о намерении досрочно покинуть свой пост. Через три дня президент Дмитрий Медведев принял его отставку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Я вот нефтяник, 34 года на заводе проработал. За это время ни разу не слышал понятие &quot;баррель&quot; и не знал, что оно означает. А сегодня про баррель каждая бабка знает, как будто высшее образование получила» &lt;BR>В октябре 2010 года Муртаза Рахимов занял пост председателя совета благотворительного фонда «Урал», контролировавшего средства, вырученные от продажи «Башнефти», уфимских нефтеперерабатывающих заводов и ОАО «Башкирнефтепродукт»

«Я вот нефтяник, 34 года на заводе проработал. За это время ни разу не слышал понятие "баррель" и не знал, что оно означает. А сегодня про баррель каждая бабка знает, как будто высшее образование получила»
В октябре 2010 года Муртаза Рахимов занял пост председателя совета благотворительного фонда «Урал», контролировавшего средства, вырученные от продажи «Башнефти», уфимских нефтеперерабатывающих заводов и ОАО «Башкирнефтепродукт»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Старостин

Муртаза Рахимов является автором более 50 изобретений в области нефтепереработки &lt;BR>На фото с мэром Москвы Юрием Лужковым в 2007 году

Муртаза Рахимов является автором более 50 изобретений в области нефтепереработки
На фото с мэром Москвы Юрием Лужковым в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В 2010-2012 годы был членом совета директоров «Башнефти» &lt;BR>На фото: с руководителем федерального агентства России по физической культуре и спорту Вячеславом Фетисовым, 2007 год

В 2010-2012 годы был членом совета директоров «Башнефти»
На фото: с руководителем федерального агентства России по физической культуре и спорту Вячеславом Фетисовым, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Мы же перспективой не занимаемся. Сегодня, пока есть нефть, газ, — щеки надуваем. А дальше что будем делать» &lt;BR>На фото: с президентом России Владимиром Путиным, 2007 год

«Мы же перспективой не занимаемся. Сегодня, пока есть нефть, газ, — щеки надуваем. А дальше что будем делать»
На фото: с президентом России Владимиром Путиным, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Был женат на Луизе Рахимовой. Сын Урал Рахимов — бывший гендиректор «Башнефти». Входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. В 2014 году против Урала Рахимова возбудили дело о незаконном присвоении и легализации акций «Башнефти». Он был объявлен в международный розыск &lt;BR>На фото: с сыном Уралом

Был женат на Луизе Рахимовой. Сын Урал Рахимов — бывший гендиректор «Башнефти». Входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. В 2014 году против Урала Рахимова возбудили дело о незаконном присвоении и легализации акций «Башнефти». Он был объявлен в международный розыск
На фото: с сыном Уралом

Фото: Коммерсантъ / Федор Земсков

«Ну, по хоккею я говорю: &quot;Можно всем проиграть, только не татарам&quot;» &lt;BR>На фото: Муртаза Рахимов (в центре) на праздновании победы хоккейной команды «Салават Юлаев» в чемпионате России по хоккею

«Ну, по хоккею я говорю: "Можно всем проиграть, только не татарам"»
На фото: Муртаза Рахимов (в центре) на праздновании победы хоккейной команды «Салават Юлаев» в чемпионате России по хоккею

Фото: Коммерсантъ / Альмир Сибагатуллин  /  купить фото

Муртаза Рахимов был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» I и II степени &lt;br>На фото: господин Рахимов принимает орден из рук президента РФ Дмитрия Медведева, 2010 год

Муртаза Рахимов был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» I и II степени
На фото: господин Рахимов принимает орден из рук президента РФ Дмитрия Медведева, 2010 год

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Муртаза Рахимов скончался 11 января в Уфе после продолжительной болезни. О проблемах со здоровьем экс-главы Башкирии в конце декабря 2022 года сообщил глава региона Радий Хабиров

Муртаза Рахимов скончался 11 января в Уфе после продолжительной болезни. О проблемах со здоровьем экс-главы Башкирии в конце декабря 2022 года сообщил глава региона Радий Хабиров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Колпаков

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Муртаза Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР в крестьянской семье. В 1956 году окончил Уфимский нефтяной техникум, а в 1964 — заочное отделение Уфимского нефтяного института

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

До прихода в «большую политику» господин Рахимов почти 35 лет проработал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, где прошел путь от простого оператора до директора предприятия

Фото: Коммерсантъ

«Меньше пить надо, больше работать»
4 марта 1990 года был избран председателем Верховного совета Башкирии. Занимал этот пост до 1993 года. В этот период (в октябре 1990-го) была принята Декларация о государственном суверенитете Башкирской АССР

Фото: V. Vonog / Files ITAR-TASS / AFP

В отличие от Татарстана, который в 1992 году отказался подписывать Федеративный договор, добиваясь особого статуса в отношениях с федеральным центром, Башкирия этот документ одобрила
На фото: Муртаза Рахимов с президентом России Борисом Ельциным и его супругой Наиной

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

«Пока человек работает, у него не возникает дурных мыслей»
12 декабря 1993 года Муртаха Рахимов был избран президентом Башкирии и членом Совета федерации РФ. За него проголосовали 63% избирателей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Муртаза Рахимов еще дважды переизбирался на пост президента республики на прямых выборах (в 1998 году он получил 70,2% голосов избирателей, а в 2003-м — 78%)
На фото слева направо: Муртаза Рахимов, президент Татарстана Минтимер Шаймиев, президент РФ Владимир Путин, председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава администрации Казани Камиль Исхаков, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Козловский  /  купить фото

В 1999 года он стал одним из основателей движения «Вся Россия». В том же году движение объединилось с «Отечеством» в избирательный блок «Отечество — Вся Россия». В декабре 2001 года блок вошел в состав партии «Единая Россия». Впоследствии Муртаза Рахимов стал членом высшего совета партии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2004 году в России были отменены прямые выборы глав регионов. Однако Муртаза Рахимов в 2006 году был утвержден на новый пятилетний срок по представлению президента РФ Владимира Путина
На фото: президент Башкирии Муртаза Рахимов (слева) и первый замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Федор Земсков

«Партией пытаются рулить люди, которые и тремя курицами не командовали»
12 июля 2010 года Муртаза Рахимов заявил о намерении досрочно покинуть свой пост. Через три дня президент Дмитрий Медведев принял его отставку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Я вот нефтяник, 34 года на заводе проработал. За это время ни разу не слышал понятие "баррель" и не знал, что оно означает. А сегодня про баррель каждая бабка знает, как будто высшее образование получила»
В октябре 2010 года Муртаза Рахимов занял пост председателя совета благотворительного фонда «Урал», контролировавшего средства, вырученные от продажи «Башнефти», уфимских нефтеперерабатывающих заводов и ОАО «Башкирнефтепродукт»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Старостин

Муртаза Рахимов является автором более 50 изобретений в области нефтепереработки
На фото с мэром Москвы Юрием Лужковым в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В 2010-2012 годы был членом совета директоров «Башнефти»
На фото: с руководителем федерального агентства России по физической культуре и спорту Вячеславом Фетисовым, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Мы же перспективой не занимаемся. Сегодня, пока есть нефть, газ, — щеки надуваем. А дальше что будем делать»
На фото: с президентом России Владимиром Путиным, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Был женат на Луизе Рахимовой. Сын Урал Рахимов — бывший гендиректор «Башнефти». Входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. В 2014 году против Урала Рахимова возбудили дело о незаконном присвоении и легализации акций «Башнефти». Он был объявлен в международный розыск
На фото: с сыном Уралом

Фото: Коммерсантъ / Федор Земсков

«Ну, по хоккею я говорю: "Можно всем проиграть, только не татарам"»
На фото: Муртаза Рахимов (в центре) на праздновании победы хоккейной команды «Салават Юлаев» в чемпионате России по хоккею

Фото: Коммерсантъ / Альмир Сибагатуллин  /  купить фото

Муртаза Рахимов был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» I и II степени
На фото: господин Рахимов принимает орден из рук президента РФ Дмитрия Медведева, 2010 год

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Муртаза Рахимов скончался 11 января в Уфе после продолжительной болезни. О проблемах со здоровьем экс-главы Башкирии в конце декабря 2022 года сообщил глава региона Радий Хабиров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Колпаков

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