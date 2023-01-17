Экс-губернатор Свердловской области назвал Аляску и Калифорнию «русской землей», которую надо вернуть

Первый губернатор Свердловской области, экс-сенатор Совета Федерации Эдуард Россель считает, что Аляска и Калифорния – «русская земля», которую нужно вернуть. Об этом политик заявил на встрече со студентами Уральского института управления РАНХиГС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Аляску нам надо вернуть. Да и Калифорнию. Калифорния – русская земля. Баранов был представитель России там и просил у императора только один корабль. И император не дал. А так бы и Калифорния была российской землей. Но в итоге там ножами вырезали всех живущих русских людей и захватили»,– пояснил Эдуард Россель.

Ранее в ходе встречи со студентами экс-губернатор предложил перенести столицу России в Новосибирск, назвал коммунизм – будущим страны, а также назвал экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса «идиотом, которого нужно судить».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте