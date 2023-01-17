Эдуард Россель назвал Анатолия Чубайса «идиотом, которого нужно судить»

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель назвал бывшего главу «Роснано» и экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса «законченным идиотом» и «вредителем», которого надо судить. Об этом политик заявил во время встречи со студентами Уральского института управления РАНХиГС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Просто скажу вам для примера. Прихожу я к Чубайсу проконсультироваться. Он тогда был председателем комитета по управлению госимуществом. Я ему говорю, что у нас есть Уралвагонзавод, где работают 60 тыс. человек. Заказов военных нет. Завод стоит. Что делать? Вы даже не догадаетесь, что он мне сказал. Говорит: Уралвагонзавод нам не нужен. Танки мы купим в Израиле, а вагоны в Китае. Я встал и не попрощался. И больше никогда в жизни я с ним не встречался», – отметил экс-губернатор.

По мнению Эдуарда Росселя, Анатолий Чубайс мигрировал из России из-за опасения уголовного преследования. «Он поэтому и убежал, живет неплохо в Лондоне», – добавил политик.

Анатолий Чубайс занимал должность генерального директора «Роснано» с 2008 по 2020 год. В конце марта 2022-го года, после начала военной спецоперации, он уволился с должности спецпредставителя президента, которую занимал с декабря 2020 года. Тогда же он уехал из России.

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Василий Алексеев, Илья Смирнов