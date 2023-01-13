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Башкортостон

Кто в Уфе попрощался с Муртазой Рахимовым

13 января в Уфе прощались с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. В какой-то момент в зале, где проходило прощание, неожиданно почти для всех появился президент России Владимир Путин. С подробностями из Уфы — специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Молитвой простился с Муртазой Рахимовым весь зал

Молитвой простился с Муртазой Рахимовым весь зал

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Молитвой простился с Муртазой Рахимовым весь зал

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С бывшим главой Башкортостана Муртазой Рахимовым прощались в бывшем ДК «Нефтяник». Сейчас он закономерно называется концертный зал «Башкортостан».

Гроб стоял на сцене и был наполовину приоткрыт, за ним именно что высилась многометровая, во весь занавес, фотография Муртазы Губайдулловича. При жизни у него не было таких фотографий (и это, наверное, хорошо). Зал был заполнен людьми, которые пришли проститься первыми, в 9 утра. Им не сразу открыли, и они постояли на морозе, при минус 18, но, справедливости ради, не долго, зато потом успели занять места в концертном зале.

Телеканал «Башкортостан 24» вел прямую трансляцию церемонии на двух языках.

— Вот мы видим Муртазу Губайдулловича и в белом халате, и в строительной каске,— комментировала ведущая время от времени возникавшие на экране архивные видео,— и в колосьях пшеницы в поле…

Все было так. Это все был он, Муртаза Губайдуллович Рахимов, великий сын башкирского народа, как о нем скажут в этот день еще много и много раз.

Заслуги его невозможно было, казалось, перечислить за один день. «Он заложил основы паралимпийского спорта в Башкортостане»,— комментировал спортсмен Ирек Зарипов и не кривил душой.

«Благодаря ему в деревнях появились асфальтированные улицы…», «Человек-эпоха…» — слышалось со сцены.

— Он был символом эпохи,— говорил глава республики Радий Хабиров.— Сложной, когда решалась судьба всей нашей республики и всей нашей страны... Муртаза Губайдуллович заслужил непререкаемый авторитет. Его считали политическим тяжеловесом и мудрым аксакалом. Я хочу низко поклониться ему за то, что он сберег нашу Россию, за то, что превратил Башкортостан в регион-лидер.

Радию Хабирову остается лишь не уронить. С такой-то высоты.

Чем дольше говорили выступающие, тем масштабнее и величественнее рисовалась фигура Муртазы Рахимова, и даже его фото на заднем плане сцены не казалось таким уж преувеличенно большим.

— Он был для нас близким человеком,— сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.— Лично я всегда с большим уважением относился, и он ко мне — как старший товарищ... Невосполнимая утрата...

Из соседнего Татарстана он приехал вместе с Минтимером Шаймиевым, других руководителей республик не было, прислали телеграммы, и с точки зрения Татарстана это выглядело по-братски, иначе не скажешь.

Чем известен Муртаза Рахимов

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Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, который знал Муртазу Рахимова едва ли не как себя, несколько минут обращался к залу на татарском. Перешел и на русский:

— И соревновались, и ревновали, и спорили. Находили общий язык, хотя и с ним, и со мной найти общий язык было непросто. Почему? Потому что работа есть работа!.. Огромен наш с вами вклад в Российскую Федерацию... Пусть это будет не в политическом плане, а в хозяйственном (но он имел в виду, что и в политическом, конечно.— А. К.). Хороший след оставил...

Мудрый Минтимер Шаймиев понимал, что не стоит брать на себя лишнего; приучил себя (как, кстати, и Муртаза Рахимов, за что ему отдельно, надо полагать, благодарны Борис Ельцин и Владимир Путин) к этому, когда еще сам был президентом... Переступил... Но и не взять сейчас хотя бы немного лишнего тоже не мог. Да и тогда тоже.

— Надо всем нам стараться... Времена непростые...— обратил внимание Минтимер Шаймиев.— Но мы с вами можем... И роль наших республик очень велика... Мы будем помнить тебя. Есть результаты и есть история...

Он снова, словно бы случайно, непроизвольно, сбивался на татарский.

И вроде ничего такого уж особенного не сказал, а повеяло чем-то значительным, чем-то недосказанным, подразумеваемым и тем более значительным... Да, вот кто уж, безо всякого сомнения, человек-эпоха. Да что там — глыба и есть.

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин разъяснил:

— Благословен тот, кто создал смерть и жизнь, чтобы испытать нас. Все мы принадлежим Создателю. Но надо пройти испытания. Муртаза Губайдуллович прошел его и в благословенную пятницу возвращается к Создателю…

Фотогалерея

Прощание с экс-президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

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Президент России Владимир Путин возложил букет роз к гробу Муртазы Рахимова в государственном концертном зале «Башкортостан». После траурной церемонии он предложил главе Башкирии Радию Хабирову увековечить память первого президента республики

Президент России Владимир Путин возложил букет роз к гробу Муртазы Рахимова в государственном концертном зале «Башкортостан». После траурной церемонии он предложил главе Башкирии Радию Хабирову увековечить память первого президента республики

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония прощания с Муртазой Рахимовым

Церемония прощания с Муртазой Рахимовым

Фото: Коммерсантъ / Евгений Буров

Слева направо: полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник республики Татарстан Минтимер Шаймиев во время панихиды

Слева направо: полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник республики Татарстан Минтимер Шаймиев во время панихиды

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На церемонию пускали всех желающих. Местные жители стояли в очереди, чтобы попасть в концертный зал

На церемонию пускали всех желающих. Местные жители стояли в очереди, чтобы попасть в концертный зал

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава Башкирии Радий Хабиров (слева) и полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на церемонии

Глава Башкирии Радий Хабиров (слева) и полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония прощания с Муртазой Рахимовым

Церемония прощания с Муртазой Рахимовым

Фото: Коммерсантъ / Евгений Буров

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин (слева) произнес траурную речь

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин (слева) произнес траурную речь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый президент Татарстана и госсоветник республики Минтимер Шаймиев

Первый президент Татарстана и госсоветник республики Минтимер Шаймиев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Портрет первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

Портрет первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Буров

После церемонии прощания в государственном концертном зале «Башкортостан» состоялся траурный митинг

После церемонии прощания в государственном концертном зале «Башкортостан» состоялся траурный митинг

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гроб с Муртазой Рахимовым, укрытый флагами России и республики Башкортостан

Гроб с Муртазой Рахимовым, укрытый флагами России и республики Башкортостан

Фото: Коммерсантъ / Евгений Буров

Траурный митинг в память о Муртазе Рахимове прошел по главным улицам Уфы

Траурный митинг в память о Муртазе Рахимове прошел по главным улицам Уфы

Фото: Коммерсантъ / Евгений Буров

Процессия двинулась к мусульманскому кладбищу Уфы, где состоялись похороны

Процессия двинулась к мусульманскому кладбищу Уфы, где состоялись похороны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Президент России Владимир Путин возложил букет роз к гробу Муртазы Рахимова в государственном концертном зале «Башкортостан». После траурной церемонии он предложил главе Башкирии Радию Хабирову увековечить память первого президента республики

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония прощания с Муртазой Рахимовым

Фото: Коммерсантъ / Евгений Буров

Слева направо: полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник республики Татарстан Минтимер Шаймиев во время панихиды

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На церемонию пускали всех желающих. Местные жители стояли в очереди, чтобы попасть в концертный зал

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава Башкирии Радий Хабиров (слева) и полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония прощания с Муртазой Рахимовым

Фото: Коммерсантъ / Евгений Буров

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин (слева) произнес траурную речь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый президент Татарстана и госсоветник республики Минтимер Шаймиев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Портрет первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Буров

После церемонии прощания в государственном концертном зале «Башкортостан» состоялся траурный митинг

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гроб с Муртазой Рахимовым, укрытый флагами России и республики Башкортостан

Фото: Коммерсантъ / Евгений Буров

Траурный митинг в память о Муртазе Рахимове прошел по главным улицам Уфы

Фото: Коммерсантъ / Евгений Буров

Процессия двинулась к мусульманскому кладбищу Уфы, где состоялись похороны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Талгат Таджуддин поднял ладони кверху, началась молитва, в зале вслед за ним подняли руки почти все. Это заняло не много времени: было очевидно, что всех тут предупреждали соблюдать регламент.

В какой-то момент читавший молитву Талгат Таджуддин умолк и повернулся к усопшему.

— Уважаемые товарищи! — воскликнул ведущий церемонии, но тут же осекся и дождался, пока муфтий закончит, уже не произнося слов, свою молитву.

— Уважаемые товарищи! — снова сказал ведущий.— Наше мероприятие завершилось.

Муртазу Рахимова проводили на лафете

Муртазу Рахимова проводили на лафете

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Муртазу Рахимова проводили на лафете

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Люди выходили на улицу не спеша. Сразу после церемонии прощания к немногочисленным журналистам, получившим доступ в фойе, подошел действующий глава республики Радий Хабиров.

— В республике Муртазу Губайдулловича любовно называли «Открывашкой»,— спросил его один корреспондент.— Расскажете почему?

— В республике его любовно называли «Бабай»,— поправил корреспондента Радий Хабиров.— А «Открывашка»?.. Ну, он открывал много объектов: новые детские сады, школы, поликлиники…

Объяснению, как и вопросу, все-таки не стоило придавать значения.

Наконец, в опустевший зал зашли несколько операторов и телекорреспондентов. Ждали Владимира Путина. Известно было, что он приземлился в аэропорту Уфы.

Может, оттого, что еще одному корреспонденту, у которого наступило время прямого включения, выделили мало времени и в любой момент его могли убрать со сцены, где он стоял, оформив в качестве заднего плана гроб с телом покойного… Так вот, может, от волнения, связанного с тем, что надо бы постараться успеть все сделать, телекорреспондент, начав говорить, уже не мог остановиться:

— На морозе люди выстаивали очередь, чтобы сказать первому президенту последнее «прости»… Ой, последнее «спасибо»…

И ничего такого страшного не было вроде произнесено, а все-таки — что-то не то…

Через несколько минут на сцену из-за кулис вышел Владимир Путин, положил цветы к ногам покойного и постоял, прощаясь, у гроба. Когда он ушел, по сцене забегали сразу много людей, все куда-то спешили, громко переговаривались, не обращая внимания на усопшего. Еще двое остановились было, чтобы, видимо, попрощаться, потому что иначе как-то все-таки совсем неудобно, но не задержались и тоже заторопились — выносить цветы и венки…

Вся эта суета, впрочем, уже никак не беспокоила покойного. Он возвращался к тому, кто создал жизнь и смерть, и пятница для него была благословенной.

Похоронили его на мусульманском кладбище Уфы. Гроб какое-то время везли по улицам со всеми почестями, на лафете, за которым на ледяных ухабах громыхала гаубица, кажется, 122-миллиметровая.

Тут не было никакого дополнительного смысла. Просто на ухабах громыхала пушка.

Андрей Колесников

Фотогалерея

Каким был Муртаза Рахимов

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Муртаза Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР в крестьянской семье. В 1956 году окончил Уфимский нефтяной техникум, а в 1964 — заочное отделение Уфимского нефтяного института

Муртаза Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР в крестьянской семье. В 1956 году окончил Уфимский нефтяной техникум, а в 1964 — заочное отделение Уфимского нефтяного института

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

До прихода в «большую политику» господин Рахимов почти 35 лет проработал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, где прошел путь от простого оператора до директора предприятия

До прихода в «большую политику» господин Рахимов почти 35 лет проработал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, где прошел путь от простого оператора до директора предприятия

Фото: Коммерсантъ

«Меньше пить надо, больше работать» &lt;BR>4 марта 1990 года был избран председателем Верховного совета Башкирии. Занимал этот пост до 1993 года. В этот период (в октябре 1990-го) была принята Декларация о государственном суверенитете Башкирской АССР

«Меньше пить надо, больше работать»
4 марта 1990 года был избран председателем Верховного совета Башкирии. Занимал этот пост до 1993 года. В этот период (в октябре 1990-го) была принята Декларация о государственном суверенитете Башкирской АССР

Фото: V. Vonog / Files ITAR-TASS / AFP

В отличие от Татарстана, который в 1992 году отказался подписывать Федеративный договор, добиваясь особого статуса в отношениях с федеральным центром, Башкирия этот документ одобрила &lt;BR>На фото: Муртаза Рахимов с президентом России Борисом Ельциным и его супругой Наиной

В отличие от Татарстана, который в 1992 году отказался подписывать Федеративный договор, добиваясь особого статуса в отношениях с федеральным центром, Башкирия этот документ одобрила
На фото: Муртаза Рахимов с президентом России Борисом Ельциным и его супругой Наиной

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

«Пока человек работает, у него не возникает дурных мыслей» &lt;BR>12 декабря 1993 года Муртаха Рахимов был избран президентом Башкирии и членом Совета федерации РФ. За него проголосовали 63% избирателей

«Пока человек работает, у него не возникает дурных мыслей»
12 декабря 1993 года Муртаха Рахимов был избран президентом Башкирии и членом Совета федерации РФ. За него проголосовали 63% избирателей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Муртаза Рахимов еще дважды переизбирался на пост президента республики на прямых выборах (в 1998 году он получил 70,2% голосов избирателей, а в 2003-м — 78%) &lt;BR>На фото слева направо: Муртаза Рахимов, президент Татарстана Минтимер Шаймиев, президент РФ Владимир Путин, председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава администрации Казани Камиль Исхаков, 2000 год

Муртаза Рахимов еще дважды переизбирался на пост президента республики на прямых выборах (в 1998 году он получил 70,2% голосов избирателей, а в 2003-м — 78%)
На фото слева направо: Муртаза Рахимов, президент Татарстана Минтимер Шаймиев, президент РФ Владимир Путин, председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава администрации Казани Камиль Исхаков, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Козловский  /  купить фото

В 1999 года он стал одним из основателей движения «Вся Россия». В том же году движение объединилось с «Отечеством» в избирательный блок «Отечество — Вся Россия». В декабре 2001 года блок вошел в состав партии «Единая Россия». Впоследствии Муртаза Рахимов стал членом высшего совета партии

В 1999 года он стал одним из основателей движения «Вся Россия». В том же году движение объединилось с «Отечеством» в избирательный блок «Отечество — Вся Россия». В декабре 2001 года блок вошел в состав партии «Единая Россия». Впоследствии Муртаза Рахимов стал членом высшего совета партии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2004 году в России были отменены прямые выборы глав регионов. Однако Муртаза Рахимов в 2006 году был утвержден на новый пятилетний срок по представлению президента РФ Владимира Путина &lt;BR>На фото: президент Башкирии Муртаза Рахимов (слева) и первый замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков, 2002 год

В 2004 году в России были отменены прямые выборы глав регионов. Однако Муртаза Рахимов в 2006 году был утвержден на новый пятилетний срок по представлению президента РФ Владимира Путина
На фото: президент Башкирии Муртаза Рахимов (слева) и первый замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Федор Земсков

«Партией пытаются рулить люди, которые и тремя курицами не командовали» &lt;BR>12 июля 2010 года Муртаза Рахимов заявил о намерении досрочно покинуть свой пост. Через три дня президент Дмитрий Медведев принял его отставку

«Партией пытаются рулить люди, которые и тремя курицами не командовали»
12 июля 2010 года Муртаза Рахимов заявил о намерении досрочно покинуть свой пост. Через три дня президент Дмитрий Медведев принял его отставку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Я вот нефтяник, 34 года на заводе проработал. За это время ни разу не слышал понятие &quot;баррель&quot; и не знал, что оно означает. А сегодня про баррель каждая бабка знает, как будто высшее образование получила» &lt;BR>В октябре 2010 года Муртаза Рахимов занял пост председателя совета благотворительного фонда «Урал», контролировавшего средства, вырученные от продажи «Башнефти», уфимских нефтеперерабатывающих заводов и ОАО «Башкирнефтепродукт»

«Я вот нефтяник, 34 года на заводе проработал. За это время ни разу не слышал понятие "баррель" и не знал, что оно означает. А сегодня про баррель каждая бабка знает, как будто высшее образование получила»
В октябре 2010 года Муртаза Рахимов занял пост председателя совета благотворительного фонда «Урал», контролировавшего средства, вырученные от продажи «Башнефти», уфимских нефтеперерабатывающих заводов и ОАО «Башкирнефтепродукт»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Старостин

Муртаза Рахимов является автором более 50 изобретений в области нефтепереработки &lt;BR>На фото с мэром Москвы Юрием Лужковым в 2007 году

Муртаза Рахимов является автором более 50 изобретений в области нефтепереработки
На фото с мэром Москвы Юрием Лужковым в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В 2010-2012 годы был членом совета директоров «Башнефти» &lt;BR>На фото: с руководителем федерального агентства России по физической культуре и спорту Вячеславом Фетисовым, 2007 год

В 2010-2012 годы был членом совета директоров «Башнефти»
На фото: с руководителем федерального агентства России по физической культуре и спорту Вячеславом Фетисовым, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Мы же перспективой не занимаемся. Сегодня, пока есть нефть, газ, — щеки надуваем. А дальше что будем делать» &lt;BR>На фото: с президентом России Владимиром Путиным, 2007 год

«Мы же перспективой не занимаемся. Сегодня, пока есть нефть, газ, — щеки надуваем. А дальше что будем делать»
На фото: с президентом России Владимиром Путиным, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Был женат на Луизе Рахимовой. Сын Урал Рахимов — бывший гендиректор «Башнефти». Входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. В 2014 году против Урала Рахимова возбудили дело о незаконном присвоении и легализации акций «Башнефти». Он был объявлен в международный розыск &lt;BR>На фото: с сыном Уралом

Был женат на Луизе Рахимовой. Сын Урал Рахимов — бывший гендиректор «Башнефти». Входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. В 2014 году против Урала Рахимова возбудили дело о незаконном присвоении и легализации акций «Башнефти». Он был объявлен в международный розыск
На фото: с сыном Уралом

Фото: Коммерсантъ / Федор Земсков

«Ну, по хоккею я говорю: &quot;Можно всем проиграть, только не татарам&quot;» &lt;BR>На фото: Муртаза Рахимов (в центре) на праздновании победы хоккейной команды «Салават Юлаев» в чемпионате России по хоккею

«Ну, по хоккею я говорю: "Можно всем проиграть, только не татарам"»
На фото: Муртаза Рахимов (в центре) на праздновании победы хоккейной команды «Салават Юлаев» в чемпионате России по хоккею

Фото: Коммерсантъ / Альмир Сибагатуллин  /  купить фото

Муртаза Рахимов был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» I и II степени &lt;br>На фото: господин Рахимов принимает орден из рук президента РФ Дмитрия Медведева, 2010 год

Муртаза Рахимов был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» I и II степени
На фото: господин Рахимов принимает орден из рук президента РФ Дмитрия Медведева, 2010 год

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Муртаза Рахимов скончался 11 января в Уфе после продолжительной болезни. О проблемах со здоровьем экс-главы Башкирии в конце декабря 2022 года сообщил глава региона Радий Хабиров

Муртаза Рахимов скончался 11 января в Уфе после продолжительной болезни. О проблемах со здоровьем экс-главы Башкирии в конце декабря 2022 года сообщил глава региона Радий Хабиров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Колпаков

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Муртаза Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР в крестьянской семье. В 1956 году окончил Уфимский нефтяной техникум, а в 1964 — заочное отделение Уфимского нефтяного института

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

До прихода в «большую политику» господин Рахимов почти 35 лет проработал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, где прошел путь от простого оператора до директора предприятия

Фото: Коммерсантъ

«Меньше пить надо, больше работать»
4 марта 1990 года был избран председателем Верховного совета Башкирии. Занимал этот пост до 1993 года. В этот период (в октябре 1990-го) была принята Декларация о государственном суверенитете Башкирской АССР

Фото: V. Vonog / Files ITAR-TASS / AFP

В отличие от Татарстана, который в 1992 году отказался подписывать Федеративный договор, добиваясь особого статуса в отношениях с федеральным центром, Башкирия этот документ одобрила
На фото: Муртаза Рахимов с президентом России Борисом Ельциным и его супругой Наиной

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

«Пока человек работает, у него не возникает дурных мыслей»
12 декабря 1993 года Муртаха Рахимов был избран президентом Башкирии и членом Совета федерации РФ. За него проголосовали 63% избирателей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Муртаза Рахимов еще дважды переизбирался на пост президента республики на прямых выборах (в 1998 году он получил 70,2% голосов избирателей, а в 2003-м — 78%)
На фото слева направо: Муртаза Рахимов, президент Татарстана Минтимер Шаймиев, президент РФ Владимир Путин, председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава администрации Казани Камиль Исхаков, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Козловский  /  купить фото

В 1999 года он стал одним из основателей движения «Вся Россия». В том же году движение объединилось с «Отечеством» в избирательный блок «Отечество — Вся Россия». В декабре 2001 года блок вошел в состав партии «Единая Россия». Впоследствии Муртаза Рахимов стал членом высшего совета партии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2004 году в России были отменены прямые выборы глав регионов. Однако Муртаза Рахимов в 2006 году был утвержден на новый пятилетний срок по представлению президента РФ Владимира Путина
На фото: президент Башкирии Муртаза Рахимов (слева) и первый замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Федор Земсков

«Партией пытаются рулить люди, которые и тремя курицами не командовали»
12 июля 2010 года Муртаза Рахимов заявил о намерении досрочно покинуть свой пост. Через три дня президент Дмитрий Медведев принял его отставку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Я вот нефтяник, 34 года на заводе проработал. За это время ни разу не слышал понятие "баррель" и не знал, что оно означает. А сегодня про баррель каждая бабка знает, как будто высшее образование получила»
В октябре 2010 года Муртаза Рахимов занял пост председателя совета благотворительного фонда «Урал», контролировавшего средства, вырученные от продажи «Башнефти», уфимских нефтеперерабатывающих заводов и ОАО «Башкирнефтепродукт»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Старостин

Муртаза Рахимов является автором более 50 изобретений в области нефтепереработки
На фото с мэром Москвы Юрием Лужковым в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В 2010-2012 годы был членом совета директоров «Башнефти»
На фото: с руководителем федерального агентства России по физической культуре и спорту Вячеславом Фетисовым, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Мы же перспективой не занимаемся. Сегодня, пока есть нефть, газ, — щеки надуваем. А дальше что будем делать»
На фото: с президентом России Владимиром Путиным, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Был женат на Луизе Рахимовой. Сын Урал Рахимов — бывший гендиректор «Башнефти». Входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. В 2014 году против Урала Рахимова возбудили дело о незаконном присвоении и легализации акций «Башнефти». Он был объявлен в международный розыск
На фото: с сыном Уралом

Фото: Коммерсантъ / Федор Земсков

«Ну, по хоккею я говорю: "Можно всем проиграть, только не татарам"»
На фото: Муртаза Рахимов (в центре) на праздновании победы хоккейной команды «Салават Юлаев» в чемпионате России по хоккею

Фото: Коммерсантъ / Альмир Сибагатуллин  /  купить фото

Муртаза Рахимов был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» I и II степени
На фото: господин Рахимов принимает орден из рук президента РФ Дмитрия Медведева, 2010 год

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Муртаза Рахимов скончался 11 января в Уфе после продолжительной болезни. О проблемах со здоровьем экс-главы Башкирии в конце декабря 2022 года сообщил глава региона Радий Хабиров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Колпаков

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