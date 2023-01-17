Еврокомиссия надеется, что санкции погрузят экономику России в рецессию на десятилетия

Евросоюз (ЕС) вводит против России сильнейшие санкции, которые погрузят ее экономику в рецессию на десятилетия, считает глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она заявила об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Arnd Wiegmann, Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Arnd Wiegmann, Reuters

«Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий»,— сказала глава ЕК во время своего выступления (цитата по ТАСС).

Противоположную точку зрения выражал глава МИД Венгрии Петер Сийярто — он говорил, что санкции против РФ провалились, потому что «экономическая ситуация в Европе становится все хуже». В правительстве Венгрии заявили о несогласии 97% граждан страны с санкционной политикой ЕС.

С 5 декабря 2022 года ЕС, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на морские поставки российской нефти — $60 за баррель. По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, ограничение цен на нефть обходится России в $172 млн в день. В ЕС обсуждают уже десятый пакет санкций.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер