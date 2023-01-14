Официальный представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи объявила о завершении «общенациональных консультаций», в ходе которых 97% населения страны высказались против санкций Евросоюза. В венгерском кабмине результаты опроса считают сигналом для пересмотра санкционной политики.

«Венгры сказали "нет" санкциям на общенациональных консультациях: 97% отвергают санкции, которые наносят серьезный ущерб!.. Посыл ясен: их нужно пересмотреть»,— написала госпожа Сенткирайи в своем Facebook (принадлежит запрещенной и экстремистской Meta).

В декабре на сайте правительства Венгрии появилась анкета из семи вопросов об энергетической и продовольственной безопасности страны, а также о последствиях санкций для туризма. Ее можно было заполнить на сайте кабмина до 15 декабря — страница со ссылкой на анкету сопровождалась текстом, в котором санкции Евросоюза названы «несостоявшимися», «ошибочными» и не согласованными с народом.

Андрей Сапожников