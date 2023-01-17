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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 328-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 17 января

Шойгу приехал в штаб группировки войск «Восток» в зоне спецоперации. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. Передача Украине танков Challenger 2 на время сделает британскую армию слабее, считает начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании. Высокопоставленные чиновники Белого дома прибыли в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:44. «В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения линий электропередачи»,— сообщил губернатор Белгородской области.

9:40. Президент Сербии Вучич осудил возможные контакты сербов с ЧВК «Вагнер».

9:11. Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors отказался от поставок товаров в Россию, выяснили «Известия». На месте официальных магазинов бренда будут продавать одежду Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans.

9:08. Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно старшине Алмазу Сафину из Башкирии, погибшему в ходе спецоперации.

9:07. Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) запретила болельщикам на трибунах демонстрировать российский и белорусский флаги на Australian Open.

8:29. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил зону военной операции. Он проинспектировал штаб группировки войск «Восток» и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

8:29. МАГАТЭ создало миссию на Южно-Украинской АЭС.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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