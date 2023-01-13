Reuters: десятый пакет санкций против России может затронуть ядерный сектор

Польша и Литва хотят, чтобы Евросоюз ввел ограничения в отношении российского ядерного сектора и запрет на торговлю алмазами в рамках десятого пакета санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных дипломатов двух стран. По словам одного из них, новый пакет санкций должен быть готов к 24 февраля.

По данным агентства, главные приверженцы самой жесткой линии в отношении России также предложат блоку запретить больше российских «пропагандистских» СМИ и исключить больше российских банков из системы SWIFT.

«Все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для новых санкций. Тем не менее мы предложим новый амбициозный пакет»,— сказал один из дипломатов.

Собеседники Reuters отметили, что ограничения намерены ввести и против Белоруссии. По их словам, необходимо ликвидировать лазейки, благодаря которым Россия обходит санкции, например, торгует товарами, включая мебель.

Агентство отмечает, что Украина призвала ЕС также включить в черный список компанию «Росатом». До сих пор эта инициатива блокировалась, в частности, Венгрией.

Высокопоставленный украинский дипломат предложил внести «Росатом» и его руководство в черный список в качестве первого шага, который затем должен привести к свертыванию сотрудничества ЕС с российской атомной отраслью.

Европейские дипломаты заявили, что в новом пакете санкций они в очередной раз попытаются положить конец торговле алмазами Бельгии с Россией и расширят запреты на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.

В настоящее время в санкционном списке ЕС насчитывается около 1300 человек и 120 организаций. Ограничения распространяются на торговлю, транспорт, энергетику, банковское дело, средства массовой информации и оборону.

16 декабря ЕС опубликовал девятый пакет санкций против России, который затронул 141 физическое и 49 юридических лиц. Под ограничения, в частности, попали МКБ и Дальневосточный банк, Роскомнадзор, партии ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди». Ограничения коснулись российских вооруженных сил, ВМФ, ВКС и сухопутных войск, сил специальных операций и главного управления Генштаба ВС.

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Дарья Эрозбек