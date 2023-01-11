Что происходит после ввода войск России на Украину. День 322-й

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Соледара. Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Виктора Медведчука. Украина может начать использовать ПВО Patriot к середине весны, а пока идет обучение использованию этих систем и их логистическая поставка. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:50. Пушилин заявил о переломном моменте на пути к освобождению всей территории ДНР.

9:34. Повреждения жилых домов и приусадебных хозяйств зафиксированы после артиллерийских ударов по селу Корсунка в Херсонской области на левом берегу Днепра. Об этом ТАСС рассказал внештатный советник главы Херсонской области, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

9:16. Анкара рассчитывает на открытие при своем посредничестве гуманитарного коридора между РФ и Украиной, заявил турецкий омбудсмен.

9:15. Депутат Картаполов: при масштабной войне Россия не сможет обойтись мобилизационным резервом.

8:53. Киев закупает кассетные снаряды американского образца у Турции, утверждает Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС.

8:49. Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Гладков.

8:48. Приложение российской социальной сети для работы и бизнеса TenChat вновь появилось в App Store после недавнего удаления.