Столтенберг не исключает поставку танков Leopard или Abrams Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает возможных поставок тяжелых танков Leopard и Abrams на Украину. При этом он подчеркнул, что НАТО должно продолжать поставки вооружения Украине, чтобы страна сохранила независимость.

«Нет, не исключаю. Но и обещать ничего не могу»,— сказал Йенс Столтенберг в интервью шведской Svenska Dagbladet в ответ на вопрос о поставках Leopard и Abrams (перевод по ТАСС).

По его мнению, хотя поддерживать Украину может быть проблематично для западных государств, они не должны прекращать поставки вооружений. «Понимаю, что правительствам может быть трудно найти деньги на это, но, к сожалению, мы живем в опасном мире, и мы должны поддерживать мир. Это стоит денег»,— сказал генсек альянса. Он отметил, что альянс поставил украинской армии оружия больше, чем можно было себе представить, и что теперь ВСУ получат американские ЗРК Patriot.

«Наиболее вероятно, что эта война завершится за столом переговоров. То, чего украинцы смогут достичь, зависит от соотношения сил на земле. Если мы хотим, чтобы Украина осталась независимой, то мы должны продолжать ее поддерживать оружием»,— добавил он.

Ранее власти Украины не раз запрашивали поставки немецких танков Leopard и американских Abrams, но получали отказ.

8 января поставки на Украину Leopard поддержали вице-президенты Бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (партия «Зеленые») и Вольфганг Кубицкий (партия СвДП). Министр экономики страны Роберт Хабек не исключал поставок Leopard. Поставку танков этого типа обсуждали в Польше. Однако, по словам в канцелярии президента страны, заявили, что могут передать только символическое количество Leopard.

По информации The Washington Post, в США исключают отправку боевых танков Abrams Украине из-за того, что они слишком тяжелые (55 тонн) и оснащены турбинным двигателем, которому необходимо значительное количество топлива.

О событиях 320-го дня после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко