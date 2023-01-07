Польша пока не будет поставлять на Украину танки Leopard

Польша не станет самостоятельно поставлять на Украину танки Leopard 2. Как сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, она хочет сделать это «в более широкой коалиции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк Leopard 2

Фото: Michael Sohn / AP Танк Leopard 2

Фото: Michael Sohn / AP

«Вместе с президентом (Польши.— "Ъ") мы ведем переговоры, направленные на построение более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую современную технику (Украине.— "Ъ"). Это все, что я могу сказать на данный момент. Президент тоже участвует. Разговоры ведутся. Я говорил об этом с канцлером (Германии.— "Ъ") Шольцем несколько недель назад в Брюсселе и думаю, что в ближайшие дни мы сможем узнать больше по этому поводу»,— заявил господин Моравецкий на пресс-конференции, отвечая на соответствующие вопросы журналистов (цитата по Rp).

О том, что Польша думает над передачей Украине танков Leopard немецкого производства, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата. Ранее, в начале вооруженного конфликта на Украине, Польша поставила Украине более 240 модернизированных танков советского образца.

«У Польши есть более 240 танков Leopard, их достаточно для двух бригад, и Варшава планирует в конечном итоге передать их все»,— сказал Славомир Дембски, директор Польского института международных отношений.

Схожую с Польшей позицию занимают и в Финляндии. Так председатель парламентского оборонного комитета Антти Хакканен заявил, что если остальные страны Евросоюза начнут передавать Украине танки, Финляндия присоединится к поставкам вооружения и направит ВСУ немецкие боевые танки Leopard 2. Также сообщалось о готовности Дании поставлять танки на Украину.

5 января лидеры США и Германии Джо Байден и Олаф Шольц объявили, что США поставят Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия — БМП Marder. Кроме того, Берлин поставит украинским вооруженным силам еще одну батарею ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна предоставит Украине несколько десятков бронеавтомобилей AMX-10 RC, также известных как «легкие танки».

Подробнее об этом — в материале «Франция прорвала танковую блокаду».

Дарья Эрозбек