Польша может поставить Украине только символичное количество танков Leopard

Представитель канцелярии польского президента Якоб Кумах заявил, что Варшава может направить танки Leopard Киеву только в рамках символической поддержки. По его словам, на сегодняшний день на рассмотрении находится вопрос об участии Польши в коалиции стран, которые направят Украине эти танки.

Танк Leopard

Фото: Radovan Stoklasa, Reuters

«Говорить о том, что Польша отдаст несколько десятков или сотен танков — это абсурд, создание альтернативной реальности»,— сказал Якоб Кумах в эфире радиостанции Zet. Он добавил, что Украина заинтересована в этих поставках, однако Польша не направит их в одиночном порядке. «Речи не идет, это абсолютная дезинформация, о передаче всех Leopard или большого числа Leopard, (говорится. — ''Ъ'') о символичной поддержке и участии в коалиции нескольких стран»,— подчеркнул господин Кумах.

7 января премьер-министр Польши заверил, что страна не станет поставлять Leopard Украине вне коалиции других стран. 5 января The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата сообщала, что Варшава рассматривает возможность передать Leopard Украине. Сообщалось, что Польша может передать все 240 танков, которые имеет в распоряжении. С начала военной операции Польша передала Украине более 200 танков T-72.

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Лусине Баласян