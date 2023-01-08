Министр экономики ФРГ не исключил поставки на Украину танков Leopard в будущем

Правительство Германии не исключает, что в будущем поставит на Украину танки Leopard, заявил министр экономики страны Роберт Хабек немецкому телеканалу ARD.

«Конечно, этого нельзя исключать»,— сказал господин Хабек, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по Reuters).

Это заявление прозвучало через два дня после того, как Германия заявила, что хочет поставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder до конца марта. Роберт Хабек назвал это решение правильным и «давно назревшим».

8 января поставки на Украину Leopard поддержали вице-президенты Бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (партия «Зеленые») и Вольфганг Кубицкий (партия СвДП). Против выступил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (одна из правящих партий) Ларс Клингбайль.

7 января от поставок Украине Leopard 2 в одностороннем порядке также отказалась Польша. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий уточнил, что для этого необходима поддержка «более широкой коалиции».

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Дарья Эрозбек