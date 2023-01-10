«Семерке» готовят Хиросиму

Премьер-министр Японии Фумио Кисида совершает первое турне 2023 года, в программу которого включены визиты в страны «Группы семи». Вступившая с 1 января в председательство в G7 Япония обсуждает повестку намеченного на май саммита «семерки», который состоится в Хиросиме. Кульминацией дипломатического марафона премьера, начавшегося в Париже, станут переговоры с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Приоритетами японского председательства в G7 названы поддержка Украины и укрепление оборонного сотрудничества для сдерживания России и Китая. Войдя в роль «злого следователя» по отношению к Москве, премьер Кисида призвал европейских союзников более решительно отказываться от российских энергоресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Программа поездки японского лидера, начавшейся в понедельник с визита в Париж и продолжившейся во вторник в Риме, включает в себя посещение еще трех столиц. В среду, 11 января, Фумио Кисида прибудет в Лондон, откуда отправится в заокеанскую часть своего турне. На 12 января запланирован его визит в Оттаву, после которого 13 января японскому лидеру предстоит провести встречу с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Единственной страной G7, которая не вписалась в график турне японского лидера, стала Германия. Однако, как сообщила в понедельник газета «Иомиури», паузы в диалоге с Берлином не будет. Правительства двух стран согласовывают вопрос о проведении в марте в Японии первых полномасштабных двусторонних консультаций с участием канцлера Олафа Шольца и премьера Кисиды, а также глав МИДов.

Как ожидается, вернется Фумио Кисида в Токио 15 января.

«Я бы хотел провести откровенные дискуссии с лидерами стран G7. Необходимо подтвердить наши позиции по поддержанию международного порядка, основанного на правилах»,— заявил журналистам перед отлетом из Токио Фумио Кисида.

Стремление не откладывать в долгий ящик турне по столицам стран «семерки» продиктовано стремлением Токио извлечь максимальную выгоду из председательства в G7, кульминацией которого 19–21 мая станет саммит в Хиросиме. Главный сценарист саммита премьер Кисида выбрал местом его проведения город-символ, который 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке.

Помимо прочего, это означает, что премьер будет принимать мировых лидеров в родных стенах. Напомним, что Хиросима — родной город Фумио Кисиды, родившегося через 12 лет после бомбардировки, с детства видевшего ее жертв и слышавшего воспоминания ее живых свидетелей. Здесь находится его избирательный округ.

Объясняя выбор места проведения встречи мировых лидеров, Фумио Кисида выразил мысль, что встреча в Хиросиме должна послать миру сильный сигнал в пользу отказа от ядерного оружия, об угрозе применения которого говорили на протяжении прошлого года в связи с эскалацией украинского конфликта.

Впрочем, визит в Париж, ставший первым пунктом его турне, показал, что ядерный пацифизм Фумио Кисиды нисколько не мешает ему оставаться в западном лагере одним из главных «ястребов» в вопросах оборонного сотрудничества. Укрепление этого сотрудничества Токио считает одним из приоритетов своего председательства в G7, которое должно продемонстрировать неизменность курса поддержки Украины и сдерживания России и Китая. В ходе пресс-конференции в Париже по итогам переговоров с президентом Эмманюэлем Макроном премьер Кисида заявил о решимости развивать активное оборонное сотрудничество с Францией, в том числе проводить совместные военные учения, а также укреплять взаимодействие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Практическим шагом в этом направлении должна стать запланированная на первую половину года встреча глав МИДов и Минобороны в формате «два плюс два».

Как заявили в канцелярии японского премьера накануне его визита в Рим, ставшего следующим пунктом его поездки, одной из актуальных тем для Токио в итальянской столице стало «расширение двусторонних отношений с учетом достигнутого ранее соглашения по Программе глобальной боевой авиации».

Однако итоговое заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони, сделанное на пресс-конференции с Фумио Кисидой, указывает на то, что повестка переговоров оказалась гораздо более широкой. «Помимо обеспечения полной поддержки Украины, мы хотим работать с японским председательством в G7 над рядом приоритетов, предложенных Токио. Это сохранение международного порядка, основанного на правилах, укрепление экономической безопасности, цепочек поставок, борьба с изменением климата»,— заявила Джорджа Мелони, также упомянув ядерную и ракетную программы КНДР, которые, по ее словам, «вызывают все большую обеспокоенность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Джорджи Мелони и премьер-министр Японии Фумио Кисида (слева)

Фото: Remo Casilli, Reuters Премьер-министр Италии Джорджи Мелони и премьер-министр Японии Фумио Кисида (слева)

Фото: Remo Casilli, Reuters

Начатое в Риме обсуждение темы разработки истребителя следующего поколения в рамках Программы глобальной боевой авиации будет продолжено в ходе намеченной на среду встречи Фумио Кисиды с британским премьером Риши Сунаком в Лондоне.

Из Великобритании премьер Кисида отправится с первым визитом в Канаду в качестве главы японского правительства. В ходе встречи с премьер-министром Джастином Трюдо японский премьер намерен разъяснить канадскому коллеге смысл принятых в конце прошлого года резонансных решений о радикальной модернизации и переоснащении японских сил самообороны, фактически превращающихся в одну из ведущих армий мира, и утверждении рекордного бюджета военных расходов. Кроме этого, в Оттаве стороны обсудят взаимодействие в рамках «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», концепция которого должна стать инструментом сдерживания западными союзниками «региональной экспансии» Китая.

Кульминацией поездки в пятницу станут переговоры с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, в повестку которых будут включены обкатанные до этого в других столицах G7 все те же темы безопасности с учетом новой японской оборонной стратегии, а также вопросы укрепления японо-американского альянса и сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Накануне саммита в Вашингтоне пройдут переговоры в формате «два плюс два» с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина, главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси и министра обороны Ясукадзу Хамады.

«В ходе своей поездки премьер-министр намерен скоординировать политику страны по вопросам, связанным с Китаем и КНДР, а также относительно продолжения санкционного давления на Россию и поддержки Украины»,— обозначили задачи визита Фумио Кисиды в Вашингтон в МИД Японии.

Примечательно, что, перемещаясь из одной мировой столицы в другую, премьер Кисида не намерен отказываться от той роли «злого следователя» по отношению к Москве, которую он выбрал для себя в прошлом году, став одним из самых жестких критиков России в «Группе семи».

Напомним, что на предыдущем саммите G7 летом прошлого года именно Фумио Кисида активно продвигал идею введения ценового потолка на российскую нефть. Накануне своего турне премьер Кисида вновь призвал европейских союзников более решительно отказываться от российских энергоносителей. В интервью телеканалу NHK, которое он дал в минувшее воскресенье, Фумио Кисида заявил: «Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако вторжение России на Украину коренным образом изменило картину будущего Европы, ситуация стала ужасной». По словам японского премьера, «в ситуации, когда с прошлого года в мире наблюдается нехватка энергоресурсов, Россия и некоторые другие страны используют энергетику в качестве оружия».

Напомним, что Япония присоединилась к G7 во ведении механизма потолка цен на российскую нефть и с июня прошлого года фактически довела до нуля закупки нефти из РФ с незначительным объемом импорта в июле и августе.

Впрочем, пикантность ситуации состоит в том, что при этом Токио рекомендовал японским компаниям—акционерам нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» сохранить в них свое участие под предлогом обеспечения энергетической безопасности страны. Кроме того, администрация Кисиды договорилась с партнерами по G7 об исключении российской сырой нефти, поступающей в Японию с проекта «Сахалин-2», из ограничительной схемы, предполагающей потолок цен на энергоносители российского происхождения.

Сергей Строкань