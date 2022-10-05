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Коммерсантъ FM
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Нефть очистили от просадков

Добыча в сентябре преодолела августовское снижение

По данным “Ъ”, Россия в сентябре восстановила добычу нефти, которая в августе упала впервые с весны. Несмотря на сезонное замедление спроса на внутреннем рынке и падение оптовых цен на бензин, нефтепереработка в стране почти не снизилась по сравнению с августом. По итогам трех кварталов производство нефти в РФ составило около 400 млн тонн, увеличившись на 3% год к году. Эксперты ожидают, что по итогам года добыча в РФ может снизиться не более чем на 1%.

Российские нефтекомпании смогли увеличить добычу в сентябре, несмотря на снижение цен на нефть

Российские нефтекомпании смогли увеличить добычу в сентябре, несмотря на снижение цен на нефть

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Российские нефтекомпании смогли увеличить добычу в сентябре, несмотря на снижение цен на нефть

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Добыча нефти и газового конденсата в России в сентябре вернулась к уровню июля после небольшой просадки в августе. Так, по словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, в сентябре среднесуточная добыча нефти в России выросла на 1% по сравнению с августом, до почти 1,47 млн тонн. Россия с апреля и вплоть до августа непрерывно увеличивала добычу, которая весной снизилась из-за проблем с экспортом после введения западных санкций против РФ за начало боевых действий на Украине. В целом за три квартала 2022 года добыча нефти в России год к году выросла на 3%, до примерно 400 млн тонн.

Основными причинами снижения добычи в августе было сокращение производства конденсата из-за снижения добычи газа «Газпромом», а также прекращение добычи на Приразломном месторождении «Газпром нефти» в связи с ремонтами (см. “Ъ” от 30 августа).

В условиях западных санкций и рисков репутационных потерь европейские покупатели с конца февраля стали отказываться от танкерных поставок российского сырья, в результате российские нефтекомпании стали переориентировать их на восток. Кроме того, нефтекомпании стремились увеличивать загрузку своих НПЗ, а привлекательность поставок топлива на внутренний рынок обеспечивалась выплатой субсидий по демпферу.

В сентябре, несмотря на традиционное сокращение спроса на топливо осенью, а также резко упавшие выплаты по демпферу на бензин, объем первичной переработки в России почти не снизился по сравнению с августом, составив около 760 тыс. тонн в сутки. За сохранение объемов нефтекомпаниям пришлось пожертвовать ценами — стоимость бензина в оптовом звене в сентябре упала на 20%, снизившись до минимумов марта—апреля.

Экспорт нефти из России по морю и нефтепроводам в сентябре остался практически таким же, как в августе,— около 672 тыс. тонн в сутки. При этом, по данным “Ъ”, есть признаки роста экспорта нефти железнодорожным транспортом, в основном в Китай. На фоне будущих санкций ЕС отгрузка нефти морем из портов Балтики становится все более невыгодной из-за повышенной стоимости фрахта, и нефтекомпании начинают искать иные варианты экспорта (см. также “Ъ” от 4 октября).

Сейчас добыча в РФ вместе с конденсатом находится на уровне 10,7 млн баррелей в сутки, без учета конденсата — около 10 млн баррелей в сутки. Таким образом, уровень добычи примерно на 1 млн баррелей в сутки меньше текущей квоты России в рамках сделки ОПЕК+. Предполагается, что ОПЕК+ на этой неделе договорится о дополнительном сокращении производства на 1 млн баррелей в сутки, в результате чего квота России может сократиться на 300 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, России не потребуется снижать фактическую добычу, тогда как решение ОПЕК+ может поддержать котировки нефти, которые в сентябре опустились ниже $90 за баррель.

Страны ОПЕК+ планируют 5 октября принять решение об уровне квот в ноябре. По данным Bloomberg, рассматриваются сценарии сокращения квот на 1 млн баррелей в сутки, 1,5 млн и 2 млн. Проблема, однако, в том, что в августе страны ОПЕК+ в совокупности отставали от выполнения квоты на 3,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, снижение квоты может оказать довольно ограниченный эффект на общее предложение нефти картеля.

На динамику добычи в 2022 году влияют два фактора — эффект низкой базы 2021 года, отказ компаний из ЕС и Японии от нефти из РФ и потенциальные санкции, отмечает заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Он напоминает, что за первые восемь месяцев 2022 года нефтедобыча год к году снижалась лишь в апреле и мае, с июня вернувшись к росту (плюс 1,8% год к году в августе). Рост добычи в последние месяцы связан с сохранением высокого спроса в Азии, увеличением отгрузок в Средиземноморье и ростом переработки на российских НПЗ, считает эксперт. Динамика добычи в ближайшие месяцы будет зависеть от того, как будут действовать санкции ЕС на поставку российской нефти с декабря. По оценкам господина Кондратьева, в 2022 году добыча нефти в России составит 520–522 млн тонн, незначительно снизившись к 2021 году (524,6 млн тонн).

Дмитрий Козлов

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