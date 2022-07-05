Япония рискует потерей газа

Правительство Японии объявило о новых санкциях против РФ, включающих запрет на импорт золота и меры в отношении 65 организаций и физлиц. Этому предшествовало крайне жесткое заявление премьера Фумио Кисиды, призвавшего лишить Россию доходов от продажи нефти путем установления потолка цен. Токио играет на обострение, несмотря на опасения, что корпорации Mitsui и Mitsubishi будут выведены из проекта «Сахалин-2». Между тем прекращение поставок в Японию СПГ, имеющего ключевое значение для ее энергетической безопасности, становится все более реальным. Как заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, «у Японии не будет ни нефти, ни газа из России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О решении японского правительства утвердить очередной пакет санкций против России в связи со спецоперацией на Украине сообщили во вторник в совместном бюллетене МИД, Минфин, а также Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Как следует из документа (.pdf), «вводится запрет на импорт золота из Российской Федерации, а также оказание трастовых услуг, ведение финансовой отчетности, аудита и консультационные услуги» (сроки вступления в силу запрета на импорт золота пока не определены, а запрет на услуги начнет действовать 5 сентября).

Кроме того, Токио ввел санкции против 90 организаций и физлиц из России и Белоруссии. Среди российских компаний, которым будет запрещен экспорт из Японии,— АО «Рубин», ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», Российский федеральный ядерный центр—Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и другие. В новом японском санкционном списке среди прочих — вице-премьер России Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин и родственники председателя совета директоров ПАО «Северсталь» и ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова — Марина, Кирилл и Никита Мордашовы.

Новые санкции против России были обнародованы сразу после возвращения премьер-министра страны Фумио Кисиды из поездки в Европу, в ходе которой он принял участие в саммите «группы семи» в Эльмау и саммите НАТО в Мадриде, где выступил решительным сторонником усиления санкционного давления западных союзников на Москву.

Хотя отношения Москвы и Токио достигли низшей точки после Второй мировой войны, возглавивший правительство осенью прошлого года Фумио Кисида продолжает играть на обострение, при этом впервые за многие годы пытается разыграть «российскую карту» во внутренней политике.

На 10 июля в стране намечены выборы в верхнюю палату парламента. Выступая в минувшее воскресенье в Токио с крыши агитационного автобуса, премьер Кисида вновь подверг резкой критике действия России на Украине. Он также заявил о важности реализации решения недавнего саммита G7 по поводу создания механизма ограничения цен на российскую нефть. «Мы установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать нефть по более высоким ценам»,— пригрозил Фумио Кисида.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил в понедельник: заявление Фумио Кисиды о возможности снизить цену на российскую нефть еще не означает, что такие параметры могут быть согласованы и другими странами. По словам господина Пескова, пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений (поставки из России составляют около 3% потребностей Японии в нефти).

Между тем еще одним свидетельством происходящего обвала в российско-японских отношениях стало заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о «реваншистских устремлениях Токио» в отношении Южных Курил.

«Обстановка в пограничной сфере на территории Дальневосточного округа формируется в условиях наращивания США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, активизации реваншистских устремлений Японии в отношении Курильских островов, создания новых военных блоков»,— заявил Николай Патрушев в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

Еще в начале февраля премьер Кисида призывал к продолжению диалога с Москвой. Однако уже в марте, после того как Япония активно включилась в войну санкций, Москва отказалась от дальнейших переговоров по заключению мирного договора. В свою очередь, в апреле впервые с 2003 года применительно к Южным Курилам в Токио использовали формулировку «незаконно оккупированные».

Признаком новой холодной войны в отношениях между двумя странами стала и взаимная высылка дипломатов, инициатором которой стала японская сторона.

Примечательно, что, играя на обострение в отношениях с Москвой, Токио при этом по-прежнему крайне заинтересован в продолжении поставок сжиженного природного газа из России, который покрывает 8,8% потребностей страны и имеет ключевое значение для обеспечения ее энергетической безопасности.

Обнародованный в прошлый четверг указ Владимира Путина о реорганизации проекта «Сахалин-2», в ходе которой российское ООО заменит компанию Sakhalin Energy, застал японскую сторону врасплох. Главный вопрос, встревоживший Токио: смогут ли японские корпорации Mitsui и Mitsubishi, имеющие соответственно 12,5% и 10% акций в Sakhalin Energy, сохранить свои позиции в проекте после смены его оператора.

Согласно указу, в течение месяца акционеры Sakhalin Energy должны подтвердить российскому правительству согласие принять доли в создаваемой новой компании пропорционально их долям при прежнем операторе. В свою очередь, правительство РФ должно провести финансовый, экологический, технологический и иной аудит деятельности иностранных участников проекта и принять решение о передаче доли или об отказе ее передать.

«В целом мы считаем, что ущерб правам и интересам нашей страны в отношении природных ресурсов не должен быть нанесен»,— заявил на пресс-конференции в Токио заместитель генсека Кабинета министров Сэйдзи Кихара, комментируя предстоящую реорганизацию Sakhalin Energy.

С отдельным заявлением по этому вопросу выступил и лично премьер Кисида, указавший на то, что Токио рассчитывает на продолжение поставок газа, поскольку СПГ не входит в пакет санкций, введенных G7 против России. «Был выпущен указ президента России по проекту "Сахалин-2". Но это не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены. Мы будем внимательно следить, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа. Необходимо также продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями»,— заявил Фумио Кисида.

Уже после этого, во вторник, министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда сообщил журналистам, что правительство по дипломатическим каналам выясняет конкретные сроки и другие детали исполнения решения о назначении российского ООО оператором проекта «Сахалин-2». Министр отметил, что Япония продолжит прилагать все усилия для защиты стабильных поставок энергоресурсов.

Однако свидетельством того, что ситуация развивается по неблагоприятному для Токио сценарию, стало заявление заместителя руководителя Совбеза России Дмитрия Медведева, прокомментировавшего высказывание Фумио Кисиды про потолок цены на российскую нефть. «В переводе с японского на русский это означает: нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в $300–400. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ "Сахалин-2"»,— пообещал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Сергей Строкань