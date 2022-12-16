Япония миролюбиво вооружается

Япония «серьезно обеспокоена» политическим курсом России и больше не считает ее партнером. Это следует из новой стратегии национальной безопасности, которая была принята в пятницу. Впрочем, в Токио уверены, что основная угроза исходит не от Москвы, а от Пекина. В этой связи в стратегии было зафиксировано право на контрудар по противнику, и это самый решительный отход от самоограничений, которые были характерны для Японии все время с момента завершения Второй мировой войны. Одна из амбициозных задач — повышение расходов на оборону до рекордного уровня в 2% от ВВП. Несмотря на это, власти утверждают: японцы остаются «миролюбивой нацией», а страна не собирается становиться «военной сверхдержавой, представляющей угрозу для других государств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Akio Kon / Pool / Reuters Фото: Akio Kon / Pool / Reuters

Партнерство, ушедшее в прошлое

«Внешняя деятельность России в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг нашей страны, военная деятельность (РФ.— “Ъ”) вместе со стратегическим сотрудничеством с Китаем вызывают серьезную обеспокоенность»,— говорится в стратегии национальной безопасности, которую в пятницу одобрило правительство Японии. Одновременно с этим были приняты еще два важных документа на ту же тему — стратегия национальной обороны и план обеспечения обороноспособности.

В предыдущей стратегии нацбезопасности, одобренной в 2013 году правительством Синдзо Абэ, отмечалась важность сотрудничества с РФ во всех сферах. Этот тезис содержался в разделе об отношениях с «партнерами Японии». В конце 2022 года о сотрудничестве с Москвой в Токио уже не вспоминают. «Российское вторжение на Украину — это серьезное нарушение законов, запрещающих использование силы. Оно пошатнуло основы международного порядка»,— отмечается в новом документе.

Что касается двусторонних отношений, то «самым большим нерешенным вопросом» названа «проблема северных территорий» (так в Японии называют Курилы).

«Базовый курс на решение территориального вопроса и заключение мирного договора остается неизменным»,— говорится в тексте. Впрочем, обсуждение этих тем давно зашло в тупик, а сейчас, на фоне обострения отношений с Москвой, поиск компромиссных решений выглядит совсем маловероятным. Это, кстати, признавал еще 2 декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида. «Положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным, и в нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора»,— заявил он на дебатах в парламенте.

На этой неделе ту же мысль высказал (естественно, возложив всю полноту ответственности на Японию) замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Та политика, которую проводит нынешнее руководство Японии, делает невозможным возобновление не только переговоров о мирном договоре, но и многих других проектов и соглашений, которые у нас имелись в уме, скажем так. Будем ждать, пока изменится ситуация»,— заявил дипломат. При этом он выразил «глубокое разочарование» в связи с высказанным Фумио Кисидой намерением в рамках грядущего японского председательства в G7 продвигать санкции против РФ.

«Правительство Японии фактически солидаризировалось с линией США на изоляцию России. Создается впечатление, что она (Япония.— “Ъ”) бежит впереди паровоза»,— добавил господин Руденко.

Еще более жестко высказался 11 декабря зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поставивший Японию в один ряд с «Европой, Северной Америкой, Австралией, Новой Зеландией и целым рядом других присягнувших современным нацистам мест». «Наш враг окопался там. Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах»,— написал в Telegram-канале бывший президент РФ.

А в ночь на пятницу по московскому времени теория о «современных нацистах», как считают в Москве, получила подтверждение: Япония оказалась в числе 50 стран, проголосовавших на Генассамблее ООН против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма (120 стран выступили «за», десять воздержались). «Итоги голосования просто шокирующие. Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства—бывшие члены "Оси" (фашистского блока.— “Ъ”)»,— возмутился заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Оборонительная милитаризация

Между тем основное внимание в новой японской стратегии уделено не России, а ее союзнику — Китаю, политика которого названа «величайшим стратегическим вызовом» с точки зрения региональной и глобальной безопасности. Сжигать все мосты японские власти не собираются (накануне агентство Kyodo сообщило о подготовке визита в Пекин министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси), но намерены всячески повышать обороноспособность перед лицом «китайской угрозы».

Любопытно, что, как и в случае с РФ, в стратегии 2013 года Китай был назван стратегическим партнером. А в новом документе использована формулировка, зеркальная упомянутой в связи с политикой РФ: «Укрепляя стратегическое сотрудничество с Россией, Китай бросает вызов мировому порядку».

Наконец, еще одна угроза — деятельность КНДР. Северная Корея, как сказано в документе, становится все более опасной с учетом «укрепления своих ядерных сил как качественно, так и количественно», а также стремительного «развития соответствующих ракетных технологий». Напомним, что в этом году КНДР запустила более 30 баллистических ракет и как минимум дважды — 4 октября и 3 ноября — они пролетали над территорией Японии.

В итоге, как утверждается в стратегии, ситуация в сфере безопасности для Японии сейчас самая сложная с момента окончания Второй мировой войны, так что пришло время действовать.

Главное нововведение — впервые зафиксированное в официальных японских документах право на контрудар по вражеским базам и командным центрам при помощи ракет большой дальности. Такой вариант возможен при соблюдении ряда условий: нападение произошло или неминуемо; нет другого способа остановить нападение; сила применяется в минимально необходимом в данном случае объеме. Как заверил в пятницу премьер-министр Кисида, главная цель нововведений — «сдерживание противника, чтобы он перестал думать о нанесении удара».

Среди планов — закупки беспилотников (на сумму примерно $7,3 млрд) и американских крылатых ракет Tomahawk, способных поражать объекты на расстоянии до 1,6 тыс. км. По данным правительственного источника агентства Kyodo, речь пойдет примерно о 500 Tomahawk к концу 2027 финансового года (закончится в марте 2028-го). В результате прибрежные районы Китая окажутся в зоне потенциального поражения. Кроме того, будет ускорен процесс развертывания обновленной версии японской противокорабельной ракеты Type 12 (дальность полета будет составлять 1,2 тыс. км).

В юго-западных (ближайших к КНР) районах Японии также будет увеличено присутствие сил самообороны. Повысятся возможности транспортной авиации и кораблей. Кроме того, поучаствует Токио в создании истребителя нового поколения. Представленный на прошлой неделе совместный с Великобританией и Италией проект под названием Global Combat Air Programme (GCAP) рассчитан до 2035 года и подразумевает создание аппарата, «способного к беспилотным полетам, оборудованного новейшими сенсорами, системами вооружения и инновационными системами анализа данных».

Без дополнительного финансирования реализация столь амбициозных планов была бы невозможна.

В принятых в пятницу документах зафиксирована цель повышения к концу 2027 финансового года оборонных расходов до уровня 2% ВВП. Для сравнения: в 2022 финансовом году на эти цели уйдет 1,24% ВВП, или 5,4 трлн иен (около $39,5 млрд).

В грядущую пятилетку — 2023–2027 финансовых годах — совокупные расходы на оборону должны будут составить 43 трлн иен (около $314 млрд). «Три четверти необходимых для повышения обороноспособности средств мы сможем обеспечить. Не хватает одной четверти»,— признал в пятницу Фумио Кисида, анонсировав в этой связи налоговую реформу.

Несмотря на все это, господин Кисида всячески подчеркивает, что дипломатия для японских властей первична.

В самой стратегии также прописано: «Как миролюбивая нация, мы посвятим себя исключительно обороне и не станем военной сверхдержавой, представляющей угрозу для других стран».

Главный союзник Японии — США — такие намерения понимает и одобряет. «Соединенные Штаты поддерживают Японию в этот критический момент. Наш союз является краеугольным камнем свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, и мы приветствуем вклад Японии в мир и процветание»,— заявил американский президент Джо Байден.

В Пекине же новости из Токио ожидаемо сочли негативными. Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заверил, что попытки использовать «китайскую угрозу» в качестве «предлога для наращивания собственной военной мощи» не увенчаются успехом. От лица китайских властей он призвал Токио «строго соблюдать основные принципы четырех китайско-японских политических документов, на деле относиться друг к другу как партнеры по сотрудничеству и не создавать друг для друга угроз».

Заявления, правда, прозвучали на фоне новостей о том, что эскадра кораблей ВМС Китая прошла через проливы близ Японии в западную часть Тихого океана. Близкая к правительству КНР англоязычная газета Global Times в пятницу процитировала неких неназванных экспертов, заявивших, что речь шла о «сигнале на фоне недавних милитаристских шагов Японии», демонстрирующем «возможности Народно-освободительной армии в деле защиты национального суверенитета, территориальной целостности и интересов развития Китая».

Павел Тарасенко